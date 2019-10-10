ЦБ РФ выделил пять типов жертв финансовых мошенников
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ совместно с представителями служб информационной безопасности банков и психологами выделил пять основных типов жертв мошенников в финансовой сфере, говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТа) департамента информационной безопасности Банка России.
На основе анализа данных банков жертв злоумышленников разделили на такие типы:
- индивидуалисты (благополучные в финансовом плане, легко тратят деньги на себя и удовольствия, излишне доверяют новым технологиям);
- школьники, студенты, лица с особенностями социальной адаптации (доверчивые, расточительные, импульсивные, склонные к риску, с противоречивой самоидентификацией);
- распорядители семейного бюджета с невысоким уровнем дохода и высокой финансовой нагрузкой (целеустремленные, высоко ценят семейные и дружеские связи, ответственные);
- домохозяйки (уступчивые, доверчивые);
- пенсионеры.
Эти данные ЦБ использует в информационных компаниях по предупреждению населения об угрозах мошенничества.