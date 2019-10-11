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Володин сообщил о готовности 25 млн горожан перебраться в деревню на хорошие зарплаты

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - По сведениям спикера Госдумы Вячеслава Володина, 25 млн жителей крупных городов готовы перебраться "на село", если там для них будет высокооплачиваемая работа, хорошая медицина и качественное образование. Он сказал это на деловом завтраке в корпоративном университете Сбербанка.

По его словам, у села сейчас есть и преимущества перед городом: экология, чистые продукты и безопасность. Минусом он назвал низкую зарплату. "У нас житель села имеет доход в три раза меньше, чем житель города", - уточнил он.

Вячеслав Володин Сбербанк

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