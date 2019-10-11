Dyson передумал выпускать собственные электромобили

Проект закроют, работавшим в нем сотрудникам найдут другие задания

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Британский производитель пылесосов и фенов Dyson отказался от разработки собственного электромобиля и закрыл проект. Об этом объявил глава компании Джеймс Дайсон.

Производство было признано коммерчески нерентабельным, найти покупателя на этот проект не удалось.

По словам Дайсона, участникам проекта удалось разработать "фантастическую машину" и они проявили изобретательность и верность духу компании и речь не идет о провале проекта или команды. Сотрудникам найдут работу в других подразделениях компании, а тем, кто откажется от таких предложений он пообещал всю возможную поддержку.

При этом Dyson продолжит свою программу инвестиций объемом в 2,5 млрд фунтов, сказал глава компании.

О намерении компании выпускать собственный электромобиль стало известно в сентябре 2017 года, когда проект уже развивался два года. Дайсон в письме сотрудникам отмечал, что верит в электромобили как в способ сократить загрязнение атмосферы. Сообщалось, что 1 млрд фунтов Dyson планировал потратить на создание аккумуляторов с твердым электролитом, которые разряжаются медленнее, чем традиционные литий-ионные батареи, а заряжаются быстрее и считаются более энергоемкими. В 2015 году компания купила за $90 млн американский стартап Sakti3, который занимался разработкой таких батарей.

Осенью 2018 года компания сообщила, что построит электромобильный завод в Сингапуре и запустит производство в 2021 году. В январе 2019 года подразделение по разработке электромобиля возглавил бывший гендиректор Infiniti Роланд Крюгер.

Всего в проекте работали больше 500 человек. Полный штат Dyson превышает 12 тысяч сотрудников.