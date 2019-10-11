Рынок акций РФ завершил пятницу откатом к 2700п по индексу МосБиржи

Акции "Яндекса" потеряли 18,4%, а в течение торгов откат превышал 20%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов из-за обвалившихся к уровням начала года бумаг "Яндекса" (их вес в индексах составляет порядка 5%) на рекордных оборотах после известий о законопроекте о значимых интернет-ресурсах; внешние рынки в это время подавали уверенные оптимистичные сигналы в ожидании успешных торговых переговоров США и Китая.

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи просел до 2708,07 пункта (-0,5%, днем индекс превышал 2730 пунктов), индекс РТС составил 1329,63 пункта (-0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 3,6% на фоне укрепления рубля.

Доллар подешевел до 64,16 рубля (-0,3 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,6-1,4%, доллар опустился на 0,46 рубля.

Акции "Яндекса" обвалились в пятницу до 1898 рублей (-18,4%, в течение торгов откат превышал 20%), лидировав по оборотам на "Мосбирже" - на сделки с бумагами пришлось более 11,896 млрд рублей.

На заседании в четверг в Думе обсуждался законопроект, предлагающий ввести понятие "значимого информационного ресурса сети интернет" и установить требование к таким ресурсам иметь не более 20% иностранного участия в уставном капитале. Соответствующий проект закона был внесен в Думу 26 июля депутатом Антоном Горелкиным (фракция "Единая Россия"). Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юрлицо или гражданин РФ. Ранее Горелкин сказал "Интерфаксу", что проект закона о значимых ресурсах нацелен на "Яндекс" и Mail.ru.

Как отмечают аналитики "ВТБ Капитала" в своем аналитическом обзоре, "несмотря на то, что большинство комментариев подразумевают, что законопроект нуждается в серьезных поправках, поскольку он может создать препятствия для развития ИТ-сектора в России, источники интернет-издания The Bell говорят о том, что администрация президента настойчиво добивается принятия этого законопроекта, который может вступить в силу с 1 января 2020 года. Неопределенность вокруг этого законопроекта, а также потенциальные изменения структуры акционеров являются ключевыми факторами, сдерживающими рост акций "Яндекса".

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-3,6%), "Магнита" (-2%), "Мечела" (-2%), АФК "Система" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,1%), "РусАла" (-1%), "Россетей" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,7%) и просели из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" акции "АЛРОСА" (-3,6%, до 70,6 рубля, дивиденды за первое полугодие - 3,84 рубля) и "Мобильных телесистем" (-1,7%, до 268 рублей, дивиденды - 8,68 рубля за первое полугодие).

Подросли акции "ЛУКОЙЛа" (+2%), "Татнефти" (+1,6%), ВТБ (+1,4%), "Газпрома" (+1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,9%), Сбербанка (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,4% "префы").

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%), "плюсуют" "Европа (FTSE, CAC 40 и DAX растут на 0,8-2,9%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавляет 1,6%) в ожидании новостей с переговоров США-КНР.

Президент США Дональд Трамп в пятницу проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, следует из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом. Сообщается, что встреча состоится в 14:45 (21:45 МСК) в Овальном кабинете Белого дома и она будет закрыта для прессы.

Переговоры между США и КНР стартовали в Вашингтоне в четверг. Накануне СМИ сообщали, что Лю Хэ проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином, и в случае, если эти переговоры пройдут успешно, может встретиться в пятницу с американским президентом Дональдом Трампом.

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами, при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, отметил источник.

Нефть

Нефть в пятницу выросла на новостях о нападении на иранский танкер в Красном море и на оптимизме по поводу американо-китайских торговых переговоров; цена Brent к 18:50 по Москве превысила на $1,35 уровень суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $60,07 за баррель (+1,6% и +1,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $54,34 за баррель (+1,5% и +1,8% в четверг).

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынки продолжают жить надеждой на удачный исход американо-китайских торговых переговоров, а также на упорядоченный выход Великобритании из ЕС. Давление на акции металлургов оказал рубль, который стремительно укрепился второй день подряд. Более сильную динамику демонстрировали бумаги нефтегазового сектора на фоне попыток нефти Brent закрепиться выше $60 за баррель.

Рубль продолжает отыгрывать улучшение внешнего фона и заявления главы ЦБ РФ о возможном более быстром снижении ставки. При поступлении позитивных новостей о переговорах Вашингтона и Пекина укрепление рубля может ускориться, и уже на будущей неделе речь может пойти о движении доллара в сторону 63 руб./$1.

Накануне премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сообщил, что соглашение Великобритании и ЕС по выходу может быть достигнуто до 31 октября. В пятницу проходили переговоры британского министра по делам выхода Стивена Баркли и главного переговорщика ЕС по вопросам выхода Мишеля Барнье. Это побудило JPMorgan поднять вероятность организованного выхода с 5% до 50%.

В России давление на индексы оказали упавшие акции "Яндекса" из-за продолжающихся дебатов на тему допустимой доли владения нерезидентами важных интернет-ресурсов. В международном плане может возникнуть новая тема для беспокойства.

Нефть подорожала на фоне ожидания позитивных новостей из Вашингтона и на росте геополитических рисков: иранский танкер был атакован двумя ракетами вблизи берегов Саудовской Аравии в Красном море. Судно смогло продолжить движение, хотя был нанесен существенный ущерб. Американское командование ВМС в регионе сообщило, что оно в курсе атаки на танкер, но каких-либо дополнительных комментариев не предоставило, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынки растут в надежде на достижение прогресса в торговых переговорах и на фоне ожиданий встречи Трампа с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ в Белом доме в пятницу. Сам американский президент при этом заявил о том, что переговоры с КНР "проходят действительно очень хорошо".

Позитивные новости в Европе неожиданно поступили от премьер-министров Великобритании и Ирландии, которые заявили о возможном достижении соглашения по Brexit (камнем преткновения для сторон долгое время выступал вопрос с ирландской границей). Поддержку нефтяному рынку оказывают слова генсека ОПЕК о возможном наращивании объемов сокращения нефтедобычи на декабрьском заседании картеля, а также новости о взрыве на иранском танкере. Итоги переговоров будут подведены уже после закрытия сессии в РФ и будут отыгрываться в понедельник.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Премьер" Александр Бахтин, перспективы следующей недели будут зависеть от оценки исхода очередного раунда торговых переговоров США и КНР. Наиболее вероятным представляется вариант, при котором будет достигнут консенсус в части отдельных вопросов, однако основные острые углы, по-видимому, останутся вынесенными на будущее. Такой вариант не сильно обрадует рынки, но при прочих равных не станет поводом для масштабных продаж.

Давление на риск-аппетиты может формироваться со стороны усиления протестов в Гонконге, темы Brexit, а также приближения выборов президента в балансирующей на грани дефолта Аргентине (к власти там могут прийти популисты левого толка, местный песо продолжает обесцениваться). Подрыв иранского танкера, подогревший стоимость нефти, показывает, что напряженность на Ближнем Востоке сохраняет потенциал к обострению.

Фактором, который позволит рынкам удержаться от масштабных распродаж даже в случае "нулевого" результата торговых переговоров США и КНР, продолжат оставаться ожидания монетарных стимулов, а значит, в фокусе внимания биржевиков продолжит оставаться статистика. Вероятность понижения ставки ФРС на ближайшем заседании, согласно Fed Watch, превышает 75%, отмечает эксперт.

Базовый прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на будущую неделю составляет 2690-2730 пунктов, при негативном сценарии событий (например, при полном отсутствии результатов торговых переговоров между США и КНР) индикатор может протестировать уровни ниже 2700 пунктов с потенциалом сползания к 2660-2680 пунктам, считает Бахтин.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу подешевели акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-13,3%), ПАО "Павловский автобус" (-11,5%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (-8,1%), ПАО "Нижнекамскшина" (-7,8%), ADR Qiwi (-7%), акции АО "Лензолото" (-6,7%).

Выросли бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+6,4%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+1,7%), "Ленэнерго" (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,699 млрд рублей (из них 8,629 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).