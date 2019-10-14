Шохин сообщил об озабоченности среднего бизнеса реформой налогового резидентства

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Предложение Минфина считать налоговым резидентом России тех, кто проводит в стране не менее 90 дней в году вместо прежних 180, беспокоит не только крупный, но и средний бизнес, заявил президент РСПП Александр Шохин.

9 октября глава Минфина вице-премьер Антон Силуанов обсудил это изменение с правлением РСПП. Он тогда заверил, что если крупный бизнес это предложение не поддержит, то эту реформу оставят "до лучших дней".

Шохин напомнил, что РСПП просил не проводить реформу до обсуждения с бизнесом, и сказал, что нужно оценить "масштабы бедствия" и установить, что вызовет реформа: приток резидентов или отток. Он отметил, что готовность министра к обсуждению РСПП устроила.

"Нерезидентам хорошо, они обещают им до 13% НДФЛ снизить. А что делать с теми, кто работает и там, и там? Даже для средних компаний 90 дней это, вообще-то говоря, если люди платят налоги в другой юрисдикции, практически они автоматом переходят в российскую юрисдикцию, потому что они полгода привыкли проводить в России, полгода где-то еще. В том числе, имея в виду, что у них разветвленный бизнес, а иногда, что тут скрывать, семьи там живут, дети учатся, и они живут 50/50. Мы боимся, как бы оттока не возникло из-за этого. Как бы они еще больше не ушли туда", - объяснил он.

"Стимул связан с тем, что 13% для тех, кто возвращается, то есть для иностранцев, если они становятся резидентами. Хотят они становиться резидентами, не хотят, устроит их 13%? Мы хотим, чтобы Минфин предъявил все аргументы, вместе бы оценили. На самом деле, многих это беспокоит. И не только олигархов, которые сидят в Лондоне и Монако, но и середняков, которые еще больше времени проводят за рубежом", - добавил Шохин.

Предложения по реформе налогового резидентства Минфин включил в проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года, которые были внесены в Госдуму.

Министерство предложило сократить с 183 до 90 дней срок, который бизнесмен должен проводить в России, чтобы считаться ее налоговым резидентом.

Ведомство также предложило считать налоговыми резидентами России тех, чей "центр жизненных интересов" находится в стране, не уточняя определение "центра".

Статус налогового резидента конкретной страны обязывает человека платить в этой стране налог со своих доходов во всем мире.