Медведев дал четыре месяца на подготовку законопроекта о снижении НДФЛ для нерезидентов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил четырем ведомствам к 12 марта 2020 года подготовить законопроект о снижении ставки НДФЛ для налоговых нерезидентов с 30% до 13%. Об этом говорится в перечне поручений премьера по мерам стимулирования роста экономики.

В результате принятия такого закона ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов будет уравнены.



Поручение должны выполнить Минфин, Минэкономразвития, Минтруд и МВД.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов говорил, что предложение уравнять ставку НДФЛ для нерезидентов со ставкой для граждан может быть реализовано с 2021 года.