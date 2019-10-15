"Мосбиржа" решила направлять на дивиденды от 60% от чистой прибыли по МСФО

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой нижняя граница дивидендных выплат увеличена с 55% до 60% от чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении биржи.

Компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, при этом биржа продолжит выплачивать дивиденды на ежегодной основе.

Свободный денежный поток в целях дивидендной политики учитывает необходимые капитальные вложения в поддержание бизнеса и инвестиции в дальнейшее развитие, а также регуляторные требования к "Московской бирже" и ее дочерним компаниям - Национальному расчетному депозитарию (НРД) и Национальному клиринговому центру (НКЦ).

Компания продолжит сохранять баланс между дивидендами и вложениями в будущий рост бизнеса, заявил предправления биржи Юрий Денисов. Его слова приведены в пресс-релизе.

"По сравнению с предыдущей дивидендной политикой мы ввели целевой уровень дивидендных выплат, равный величине свободного денежного потока. Такой подход демонстрирует приверженность компании лучшим практикам корпоративного управления", - объяснил он.

"Московская биржа" по итогам 2018 и 2017 гг. направляла на выплату дивидендов 89% от чистой прибыли по МСФО. Так, за прошлый год биржа направила на дивиденды 19,7 млрд рублей, а за 2017 год - 18,2 млрд рублей.

При этом биржа по итогам первого полугодия 2017 года впервые выплатила промежуточные дивиденды (5,67 млрд рублей, или 2,49 рубля на одну акцию, что составляет 55,04% чистой прибыли группы по МСФО за первое полугодие 2017 года).

По итогам 2016 года компания выплатила своим акционерам 17,5 млрд рублей, что составляет 69,3% чистой прибыли по МСФО за 2016 год.

Основными акционерами биржи в настоящее время являются ЦБ РФ (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%), РФПИ (5%). Free float акций биржи составляет 58%.