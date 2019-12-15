ЕБРР назвал условия наращивания инвестиций в Белоруссии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Для дальнейшего наращивания ежегодных инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Белоруссии необходима реализация трансформационных проектов в госсекторе, считает глава представительства ЕБРР Александр Пивоварский.

"Я думаю, мы сейчас приближаемся к такому ежегодному объему (инвестиций банка - ИФ), который где-то на уровне потенциала, того, что можно достичь", - сказал Пивоварский в интервью телеканалу СТВ, вышедшем в эфир в воскресенье.

Отвечая на вопрос, можно ли достичь 500 млн евро инвестиций ЕБРР в республику в год, он заметил, что "все возможно". "У нас нет ограничений по работе с Беларусью", - подчеркнул Пивоварский.

В то же время, обратил внимание он, "чтобы такие объемы генерировать, кроме работы с частным сектором, необходимы какие-то трансформационные цели". "Например, железная дорога. Если будет решение (властей Белоруссии - ИФ) ее менять, улучшать, мы можем это поддержать через какой-то проект", - сказал Пивоварский. " У нас есть идеи, мы их обсуждаем, но еще рано о них говорить. Там нужны будут какие-то принципиальные решения", - сказал Пивоварский.

По его словам, частный сектор в Белоруссии растет, но учитывая высокую конкуренцию, ЕБРР "не будет вытеснять коммерческих игроков". "Поэтому в основном эти объемы (инвестиций ЕБРР - ИФ), если такие амбициозные цели (увеличение инвестиций до 500 млн евро в год - ИФ) ставить, будут наверно за счет каких-то трансформационных процессов в госсекторе", - добавил глава представительства банка.

Говоря об участии в приватизационных проектах ЕБРР в Белоруссии, Пивоварский отметил, что "приватизация - это не панацея от всех проблем", но важный сигнал для привлечения инвесторов в республику. Кроме того, заметил Пивоварский, в некоторых случаях она помогает снять определенные риски для государства. По его словам, банк видит "2-4 примера, где возможно было бы сделать этот шаг, и с нашей поддержкой это не несет особых рисков для страны, а может иметь только плюсы". Он уточнил, что это могут быть, в частности, проекты по приватизации пивоваренной компании "Криница" и цементного завода "Красносельскстройматериалы", к которым уже есть интерес инвесторов.

Как сообщалось, с начала своей деятельности в Белоруссии в 1992 году ЕБРР предоставил почти 2,7 млрд евро на реализацию проектов в различных отраслях экономики страны. ЕБРР начал финансирование инфраструктурных проектов в республике с 2016 года после отмены большей части европейских санкций в отношении официального Минска.

В начале декабря премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, встречаясь с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком сообщил, что инвестиции банка в проекты в стране по итогам 2019 года могут составить рекордные 400 млн евро.

Ранее Румас заявлял, что Минск рассчитывает на увеличение ежегодного объема инвестиций ЕБРР в экономику страны до 500 млн евро.