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Вьетнам попросил Москву приостановить поставки пшеницы

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Вьетнам попросил Россельхознадзор временно прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов российским экспортерам пшеницы. Служба сообщила, что получила официальное письмо с этой просьбой.

"Проведение дополнительных мер проверки партий продукции является нормальной практикой для стран-импортеров", - сказали "Интерфаксу" в Россельхознадзоре.

Сейчас ведомство вместе с представителями вьетнамского контроля обсуждают вопросы, связанные с возобновлением выдачи сертификатов на экспорт. 20-22 октября делегация службы проследит за разгрузкой российского зерна во Вьетнаме и там же проведет новый раунд переговоров.

Представители Вьетнама, одного из пяти крупнейших импортеров российской пшеницы, заявили, что нашли в зерне семена чертополоха, рассказал "Коммерсанту" крупный экспортер.

По данным "Совэкона", в 2017-2018 годах Вьетнам закупил 2,1 млн российского зерна и стал четвертым экспортером после Египта, Турции и Бангладеша. С начала прошлого сезона по сентябрь Россия поставила во Вьетнам более 500 000 тонн зерна, подсчитали в аналитическом центре "Русагротранса".

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько напомнил "Коммерсанту", что в 2013 году фитосанитарные службы запретили экспорт пшеницы в Ирак из-за спор головни, и Россия с тех пор не может вернуться на этот рынок. Год назад Вьетнам также заявлял о наличии чертополоха в импортной пшенице, не только в российской, и поставки были прерваны на восемь месяцев, сказал директор "Совэкона" Андрей Сизов. Сизов добавил, что добиться нулевого содержания чертополоха в пшенице едва ли возможно.

Вьетнам Россельхознадзор

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