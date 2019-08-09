Россия получила право на экспорт пшеницы в Саудовскую Аравию

Фото: Reuters

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россия получила право на экспорт пшеницы на рынок Саудовской Аравии, сообщили в Россельхознадзоре.

Там уточнили, что было получено подтверждение о том, что Саудовская Аравия теперь не будет требовать нулевое содержание поврежденных клопом-черепашкой зёрен во ввозимой пшенице и что на очередной тендер планирует допустить пшеницу с долей поврежденного зерна до 0,5%.

Саудовская Аравия до этого покупала в России только ячмень. Одним из основных препятствий экспорта пшеницы было требование этой страны по полному отсутствию в экспортируемых партиях зерен, поврежденных клопом-черепашкой (eurygaster integriceps puton).

В апреле 2018 года представители Саудовской Аравии ознакомились в РФ с системой обеспечения качества и безопасности зерна, а также с работой испытательных лабораторий, которые подтверждают соответствие карантинного фитосанитарного состояния, качества и безопасности зерновой продукции.

По итогам визита стороны договорились об отправке пробных партий пшеницы с разной степенью повреждения зерна клопом-черепашкой, чтобы провести эксперимент - выпечь хлеб из этого зерна и проверить сохранность российской пшеницы в условиях климата Саудовской Аравии.

Как заявил затем Россельхознадзор, качество пробной партии хлеба, выпеченного из российской пшеницы, устроило саудовскую сторону. Ожидались результаты промышленной выпечки хлеба.

Как считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, принятое Саудовской Аравией решение - это настоящий прорыв в торговле зерном. Саудовская Аравия закупает до 3,3 млн тонн пшеницы в год. Основные поставщики - Германия, Литва, Латвия, Франция и Польша.

"Это указывает на то, что территориально это наш рынок", - заметил Рылько.

Как считает глава ИКАР, поставки российской пшеницы в Саудовскую Аравию могут составить "несколько сотен тысяч тонн в год".

По данным аналитического центра АО "Русагротранс", в прошлом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) Саудовская Аравия закупила в РФ 1,45 млн тонн ячменя против 2,35 млн тонн годом ранее. Она занимает пятое место в рейтинге ведущих покупателей российского зерна.