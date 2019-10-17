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"Транснефть" увеличила прибыль по РСБУ за девять месяцев в девять раз

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль государственной нефтетранспортной компании "Транснефть" по РСБУ за девять месяцев 2019 года составила 63,7 млрд рублей против 7,2 млрд рублей годом ранее. Об этом говорится в отчете монополии.

Выручка за отчетный период выросла на 3% в годовом измерении, до 717,1 млрд рублей. Себестоимость увеличилась также на 3% - до 600 млрд рублей.

Доходы компании от участия в других организациях снизились с 30 млрд рублей до 16,9 млрд рублей, прочие доходы увеличились со 129,3 млрд рублей до 207,6 млрд рублей.

Транснефть

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