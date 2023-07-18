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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в I полугодии выросла в шесть раз

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в первом полугодии текущего года составила 128,5 млрд рублей, что в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в отчете компании.

Выручка почти не изменилась - 574,7 млрд руб., себестоимость также осталась на уровне около 500 млрд руб.

Коммерческие расходы снизились почти в четыре раза, до 3,4 млрд руб., прочие расходы уменьшились в 2,2 раза, до 70,2 млрд руб. В то же время налог на прибыль вырос в 8,8 раза и составил 28,9 млрд руб.

Транснефть
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