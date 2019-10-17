"Лента" задумалась о запуске доставки еды на базе своих магазинов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" рассматривает возможность запуска услуги доставки готовой еды на базе своих магазинов.

"Лента" - крупный производитель кулинарии, у нас есть большая сеть собственных пекарен. Это значит, что мы можем использовать эти активы, чтобы создать новое предложение для потребителей, такое как доставка еды", - сказал директор по маркетингу и стратегии ритейлера Дмитрий Богод, выступая на форуме, организованном "Московской биржей" и "Ренессанс Капиталом".

По его словам, один из последних трендов на российском рынке - развитие концепта dark kitchen (пекарни, пиццерии и другие цехи в небольших помещениях и быстрая доставка в пределах 50 минут).

У "Ленты" фактически уже есть около 250 таких dark kitchen. "И это будет одним из элементов нашей экосистемы", - отметил Богод.

"Лента" - первая по величине сеть гипермаркетов и четвертая среди крупнейших розничных сетей России. Компания управляет 246 гипермаркетами в 88 городах России и 129 супермаркетами.