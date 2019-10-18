Рубль чуть укрепился к доллару и евро благодаря позитивным внешним сигналам

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного снизились на Московской бирже в пятницу утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64-64,06 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,0275 руб./$1 (-8,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,1625 руб./EUR1 (-19,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 13,7 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,24 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,31 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 26,02 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное укрепление рубля к доллару и евро на старте торгов пятницы связано прежде всего с позитивными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, благодаря оптимизму инвесторов по поводу новой сделки по Brexit. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили в четверг, 17 октября, что Лондон и Брюссель достигли соглашения по условиям Brexit - и потому нет смысла думать об очередном переносе крайнего срока выхода Британии из ЕС. Джонсон призвал членов британской Палаты общин сплотиться, одобрить соглашение по Brexit и начать выстраивать новые отношения с ЕС.

Вопрос о том, поддержит ли британский парламент соглашение, остается открытым. Для успеха Джонсону нужна будет поддержка не только соратников-консерваторов, но и других партий. Партнеры консерваторов из Демократической юнионистской партии уже заявили, что выступают против соглашения. Однако, как отмечают СМИ, есть шанс, что документ поддержит часть лейбористов. Голосование в британском парламенте намечено на субботу, 19 октября. Выход из ЕС планируется на 31 октября 2019 года.

При этом мировые цены на нефть относительно стабильны в пятницу утром, несмотря на данные о замедлении темпов роста ВВП Китая до минимального уровня почти за 30 лет в третьем квартале 2019 года. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве составила $59,81 за баррель, что всего на 0,17% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на 0,82%, до $59,91 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,07% - до $54,07 за баррель.

В четверг цены на нефть выросли благодаря повышению спроса на рискованные активы после достижения Великобританией и Еврокомиссией соглашения по условиям Brexit. При этом рынок проигнорировал данные о более существенном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США. Как стало известно из сообщения Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 9,28 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение запасов нефти на 4 млн баррелей.