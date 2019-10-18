Набиуллина предложила обсудить блокировку счетов реальных владельцев проблемных банков

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Банк России готов обсуждать, как организовать оперативную блокировку счетов реальных собственников проблемных банков, но считает, что проблему выводов активов решать нужно. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала в кулуарах сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что регулятор хочет получать право определять реальных, а не номинальных владельцев финансовых организаций и в досудебном порядке блокировать их счета, если возникает риск, что они начнут выводить активы.

"Мы не говорим, что обязательно этот порядок должен быть досудебным. Он может быть ускоренным судебным, но имеется в виду досудебный, когда суд по существу примет решение. Потому что требуется доказательство, если это там банкротство или убытки, вина по этим убыткам и так далее. И пока доказательство и разбирательство по сути дела идет, то активы бывают уже выведены и собственники тоже выведены за границу", - сказала Набиуллина.

Она понимает сомнения в последствиях введения именно внесудебной процедуры. По ее словам, в ЦБ стремятся решить проблему ускорения блокировки, но готовы обсудить регламент процедуры.

"Чтобы она была прозрачной, чтобы было доверие к тому, как принимаются решения. Мы понимаем, что общество хочет знать, что это не за закрытыми дверьми, что называется. Но, на наш взгляд, конечно, эта мера назрела", - повторила глава ЦБ.

Проблема определения реальных бенефициаров банков также требует обсуждения, в том числе с законодательными и другими органами власти, согласна она.