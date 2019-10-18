Представители Аркадия Ротенберга опровергли его связь с покупкой "Российского учебника"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В окружении Аркадия Ротенберга опровергли появившуюся в СМИ информацию о его связи со сделкой по покупке у "Эксмо-АСТ" группы издательств "Российский учебник".

Ранее в пятницу несколько изданий сообщили, что новым владельцем "Российского учебника" стала компания ООО "Руститанинвест", которую возглавляет экс-чиновник Росимущества Алексей Кисин. По данным СМИ, ранее он был директором телевизионного продакшна "Красный квадрат", который принадлежал Аркадию Ротенбергу.

"У Аркадия Ротенберга нет интересов на рынке школьных учебников. Доля в "Просвещении" (издательство учебной литературы - ИФ) была продана в 2017 году. Других покупок в этой сфере мы не совершали и не планируем", - сообщается в Telegram-канале "Представитель Ротенберга". Там также отмечается, что деловых связей с Лисиным не поддерживается.

Сам Кисин в беседе с газетой "Ведомости" подтвердил, что покупателем "Российского учебника" стал "Руститанинвест", но отметил, что Ротенберга среди инвесторов нет..

Накануне "Ведомости" со ссылкой на контролирующего акционера и президента "Эксмо-АСТ" Олега Новикова сообщали о переговорах по продаже "Российского учебника". Газета отмечала, что издательская группа готова продать свой учебный бизнес за 6,25 млрд рублей - именно такую сумму составляет годовая выручка корпорации без учета НДС. Новиков в беседе с "Ведомостями" не стал назвать потенциального покупателя в связи с тем, что стороны еще не пришли к окончательной договоренности.

"Российский учебник" был создан в 2017 году на базе объединенной издательской группы "Дрофа" - "Вентана-Граф". По данным "Ведомостей", доля этой группы на рынке учебной литературы составляет 30%.