Рынок акций РФ поднялся к уровням почти месячной давности на новостях из правительства

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в понедельник поднялся к уровням почти месячной давности по индексу РТС за счет ралли акций "Яндекса" на новостях о рекомендациях правительства РФ смягчить ограничения для иностранных участников в значимых интернет-ресурсах; динамика основных blue chips смешанная на фоне подросших мировых фондовых площадок и упавшей нефти.

К 13:30 по Москве индекс МосБиржи составил 2765,59 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1367,42 пункта (+0,9%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,8%. Доллар просел до 63,71 рубля (-0,05 рубля).

Акции "Яндекса" поднялись до 2089,4 рубля (+8%), максимум сделок составил 2142,8 рубля (+10,8%), при этом объем торгов превысил 4,734 млрд рублей (бумаги лидируют по обороту на бирже).

В правительстве РФ рекомендовали ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте. Источник пояснил, что отзыв правительства на законопроект депутата Антона Горелкина о внесении изменений в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" об ограничении 20%-ной доли иностранного владения значимыми интернет-ресурсами направлен в парламент.

Также подросли акции ВТБ (+1,8%), "РусГидро" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), АФК "Система" (+1%), "Распадской" (+1%), "Татнефти" (+0,9%), "Мечела" (+0,7%), "РусАла" (+0,6%), "Норникеля" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%).

Подешевели бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), "Роснефти" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Мобильных телесистем" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%).

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста днем выступили акции ПАО "Приморье" (+39,3%), ПАО Банк "Кузнецкий" (+31,3%), "Саратовэнерго" (+20,3%), ADR Qiwi (+4,8%), акции "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (+3,1%), "М.Видео" (+2,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Павловский автобус" (-13,4%), ГДР X5 Retail Group (-2,3%), акции "ФосАгро" (-1,3%, до 2463 рублей).

Аналитики Sberbank CIB понизили прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" с $16,66 до $13,6 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать" (GDR обращаются на Лондонской фондовой бирже, одна GDR приравнена к 1/3 обыкновенной акции компании - прим ИФ).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 20,796 млрд рублей (из них 3,467 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Ситуация с Brexit

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%), "плюсуют" Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,1-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%), несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) и торговых переговоров между США и КНР.

Британский парламент отказался в субботу голосовать по соглашению о Brexit, обязал премьер-министра страны Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник сообщил, что получил письмо с просьбой британской стороны о переносе Brexit, поэтому начинает консультации с лидерами стран ЕС.

Фунт стерлингов укрепился, отыграв понесенные ранее потери, а британский рынок акций стабилизировался на фоне надежд на то, что Великобритании удастся избежать выхода из Евросоюза без соглашения, пишет MarketWatch. Инвесторы ожидают, что премьер-министр Великобритании Джонсон сможет добиться одобрения сделки по Brexit в британском парламенте уже на этой неделе.

Подешевевшая нефть

Попытки нефти отыграть часть потерь в понедельник оказались неудачными, цена Brent откатилась на $0,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 18 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 по Москве составила $58,87 за баррель (-0,9% и -0,8% в пятницу), декабрьская цена WTI - $53,51 за баррель (-0,7% и -0,3% в пятницу).

За прошлую неделю Brent подешевела примерно на 1,8%, WTI - на 1,7%.

На прошлой неделе стало известно о замедлении в третьем квартале темпов роста ВВП Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире, до минимального уровня почти за 30 лет. Кроме того, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 октября, взлетели на 9,28 млн баррелей при прогнозах роста на 3-4 млн баррелей.

Число нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 1 единицу - до 713, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Подъем был зафиксирован вторую неделю подряд.

Мнения экспертов

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Альберта Короева, индекс МосБиржи начинает неделю ростом, и если ранее индикатор тянули вверх акции "ЛУКОЙЛа", то теперь позитивный вклад добавляют бумаги "Яндекса", дорожающие на новостях о том, что кабмин РФ может ограничиться менее жесткими требованиями к "значимым интернет-ресурсам".

Продолжается ралли в ОФЗ: инвесторы ждут снижения ставки Банком России, что поддерживает спрос на рубль и давит на акции экспортеров в определенной степени. Снижение рисков по эскалации торговых войн и рисков неконтролируемого Brexit поддерживает рисковые активы, в Европе фондовые индексы растут, отмечает эксперт.

Как считает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских, после субботнего заседания парламента Британии интрига вокруг Brexit закрутилась только туже. На текущую неделю в парламенте намечена ратификация соглашения по Brexit. Если соглашение будет получено, то можно будет увидеть дальнейшее укрепление фунта и евро при ослаблении доллара, хотя надежд на это не очень много. В случае отказа парламента Британии ратифицировать соглашение вновь вырастут шансы на выход из ЕС без сделки - это может придать серьезный импульс в пользу доллара, что, в свою очередь, окажет давление на нефть и на российский рынок акций.

От заседания ЕЦБ не ждут почти ничего нового, а запланированное на 25 октября заседание Банка России будет пользоваться повышенным вниманием после намеков главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на более активное снижение ставки. Также рынки будут следить за активностью США на Ближнем Востоке и особенно вокруг Ирана. Возникли опасения, что довольно позорное бегство из Сирии Трамп попытается компенсировать "размахиванием шашкой" на других направлениях. Можно ждать новых ходов против Турции, да и в "улей" к ЕС Трамп давно не заглядывал. Вводить же новый пакет торговых санкций против Китая в условиях подготовки к подписанию с ним торгового соглашения было бы неразумным, полагает аналитик.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, закрепление индекса МосБиржи выше сопротивления 2750 пунктов открыло дорогу для движения в сторону исторических максимумов (максимум был зафиксирован 5 июля - 2848,4 пункта - прим. ИФ). Внешний фон, скорее, благоволит продолжению покупок, хотя особо полагаться на него не стоит - российский рынок акций выглядит слабо, и прежде всего из-за отсутствия притока свежих денег.

В то же время некоторый оптимизм в пользу решения вопроса с недостатком средств внушает рост акций Сбербанка и "Яндекса". Акции Сбербанка (235,65 руб.) преодолели сопротивление 230 руб. и нацелились на следующий уровень 242 руб. Также продолжают расти в цене акции "ЛУКОЙЛа", подогреваемые новой дивидендной политикой и программой обратного выкупа акций. Нефть Brent пока не смогла закрепиться выше отметки $60 за баррель, целью для "быков" выступает отметка $62 за баррель.

Евровалюта вернулась к росту после локальной просадки из-за неудачи по голосованию в британском парламенте по вопросу сделки по Brexit. Практически нет сомнений, что Великобритания расстанется с Евросоюзом в ближайшие месяцы, считает Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, в британском парламенте по факту оказалась принята поправка Летвина о необходимости правительства запросить отсрочку (перенести "дедлайн" по выходу Британии из ЕС с 31 октября на три месяца), это как страховка от возможности выхода из союза без сделки. На этой неделе премьер-министр Британии продолжит встречи со спикером нижней палаты Беркоу, соответственно, тема Brexit, вероятно, будет оставаться в центре внимания.

Предстоящее 24 октября заседание Европейского центробанка станет последним под руководством Марио Драги (с ноября на пост главы ЕЦБ вступает Кристина Лагард), поэтому ожидать серьезных изменений текущего монетарного курса или даже риторики вряд ли рационально, считает Поддубский.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" , оптимизм на рынках акций сохраняется благодаря прогрессу в торговых переговорах между США и Китаем, а также на фоне ожиданий заседаний центральных банков.

Британский парламент в субботу не поддержал соглашение с ЕС по выходу Великобритании из Евросоюза, потребовав от премьера запроса в ЕС об очередной отсрочке. Сценарий с переносом Brexit пока остается наиболее вероятным. Негатив от этих новостей оказался умеренным. В то же время, оптимизм был подогрет заявлениями вице-премьера КНР Лю Хэ о том, что Китай и США добились существенного прогресса и заложили важную основу для соглашения первого этапа. Таким образом, вероятность того, что сделка первого этапа будет официально подписана Си и Трампом в ноябре в Чили возрастает - это нивелирует существенную часть рисков для мировой экономики.

Глава ЦБ РФ Набиуллина ранее заявила, что регулятор допускает более решительное снижение ставки. Рынок сделал из этого вывод о том, что ЦБ может пойти на снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов, что вызвало снижение доходностей рублевых облигаций. При этом, что важно с точки зрения долгосрочных ожиданий, по мнению представителей ЦБ, о пересмотре цели по инфляции говорить пока рано, так как необходимо закрепление цели в восприятии обществом и рынками, а для пересмотра нейтрального диапазона пока просто недостаточно данных. Таким образом, при сохраняющемся прогнозе ЦБ РФ в 4% по инфляции, уровень ключевой ставки в 6% остается границей нейтрального диапазона, то есть при снижении ставки ниже этого уровня регулятор перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики, целью которой станет ускорение инфляции и повышение экономической активности. Поэтому в следующем году снижения ставки ниже 6% годовых не ожидается. В эту пятницу ЦБ РФ, скорее всего, снизит ключевую ставку на 25 б.п. (до 6,75% годовых). Рыночные котировки уже учитывают такое решение, поэтому выраженного влияние на курс рубля не будет, считают эксперты банка "Санкт-Петербург".