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Danone к 2025 году перейдет на полную переработку упаковки

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Компания Danone планирует к 2025 году перейти на полную переработку упаковки, сообщил президент, председатель совета директоров компании Эммануэль Фабер на мероприятии, посвященном 100-летию Danone, в Москве.

По его словам, через пять лет вся упаковка будет повторно используемой, и Россия здесь не исключение.

По его словам, предполагается, что уже в 2020 году почти треть упаковки будет переработана в новую тару. "У нас есть страны, в которых переработка упаковки отдельных продуктов достигает 100%", - отметил он.

Фабер также сообщил, что Россия является одной из ведущих стран в бизнесе Danone. Компания работает на российском рынке почти 30 лет, начав с открытия в 1992 году магазина на Тверской улице столицы, а затем в 1995 году - первого завода в Тольятти (Самарская область).

В настоящее время Danone имеет 16 предприятий в России.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2018 году Danone замедлил рост выручки в РФ. Выручка ООО "Данон Трейд" в 2018 году увеличилась на 4,4%, до 111,27 млрд рублей. В 2017 году темпы роста составляли 8,4%. Чистая прибыль компании снизилась на 22,4% (до 2,97 млрд рублей) после роста в 3,3 раза годом ранее.

Компания представлена на российском рынке четырьмя направлениями бизнеса: молочные продукты, детское питание, специализированное питание, вода. В портфель брендов Danone, помимо одноименного бренда, входят торговые марки "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Биобаланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма", "Малютка", Nutrilon и другие.

Danone

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