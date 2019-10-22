Рынок акций РФ вырос вслед за миром и нефтью на позитивных сигналах из США и Китая

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру во вторник растет вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на оптимистичных сигналах относительно хода торговых переговоров США и Китая, индекс МосБиржи нацелился на рубеж 2800 пунктов во главе с бумагами "Газпрома".

К 16:30 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2785,09 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1376,43 пункта (+0,8%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,3%. Доллар стоит 63,75 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+2,3%), "Газпрома" (+1,9%), "Татнефти" (+1,7%), "Интер РАО" (+1,5%), "Яндекса" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), Сбербанка (+1,1%), "РусГидро" (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Мобильных телесистем" (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (+0,6%), "РусАла" (+0,6%).

Акции "Норникеля" (+0,6%) ближе к вечеру увеличили волатильность, сначала упав на 2,7% на фоне известий о чрезвычайном происшествии на руднике "Таймырский", в результате которого, по предварительным данным, погибло три человека. Затем бумаги отыграли потери. Обстоятельства произошедшего на руднике выясняются, на месте работают аварийно-спасательные службы. По сообщению представителя ГМК, рудник "Таймырский" в настоящее время продолжает работу.

Подешевели акции АК "АЛРОСА" (-1,6%), "Распадской" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%).

Согласно вышедшему утром производственному отчету ПАО "Полюс" (акции просели на 0,1%), компания в III квартале увеличила производство золота на 9%, за 9 месяцев - на 13%. По оценке "Полюса", его выручка от продаж золота в III квартале составила $1,061 млрд (рост на 29% год к году), по итогам 9 месяцев - $2,688 млрд (рост на 27%).

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступают акции ПАО Банк "Кузнецкий" (+19,5%), банка "Приморье" (+15,3%), ПАО "Павловский автобус" (+5,1%), банка "Уралсиб" (+3,2%), ГДР X5 Retail Group (+2,9%), АО "Русолово" (+2,5%).

Чистая прибыль X5 Retail Group в III квартале 2019 года снизилась на 72,3% по сравнению с прошлогодним показателем, до 2,238 млрд рублей, сообщила компания. Результаты Х5 оказались несколько хуже консенсус-прогноза "Интерфакса" (он предполагал снижение чистой прибыли до 2,96 млрд рублей). Снижение чистой прибыли Х5 произошло на фоне трансформации ее сети гипермаркетов "Карусель" - отрицательный эффект на чистую прибыль в III квартале составил 5,334 млрд рублей.

Подешевели бумаги Мособлбанка (-4,9%), ПАО "Куйбышевазот" (-2,6%), "Транснефти" (-2,5%), "Иркута" (-2%), "МРСК Сибири" (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 МСК составил 33,95 млрд рублей (из них 6,275 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 5,699 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Позитивные сигналы из США и Китая

Индексы в США накануне выросли на фоне оптимизма вокруг торговых переговоров США и Китая и лучшей, чем ожидалось, корпоративной отчетности. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал в интервью телеканалу Fox Business в понедельник, 21 октября, что видит возможность отмены декабрьского повышения пошлин США, если переговоры с КНР пройдут успешно.

В минувшую субботу, 19 октября, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что Китай и США добились "существенного прогресса" и заложили основу для заключения предварительной торговой сделки.

Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов (японские рынки закрыты по случаю восхождения на престол императора Нарухито, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%) благодаря позитивным сигналам относительно хода торговых переговоров США и Китая - президент США Дональд Трамп заявил, что "соглашение с Китаем продвигается очень успешно".

"Им (Китаю - ИФ) необходима сделка, поскольку их цепочка поставок накрывается медным тазом", - сказал Трамп в ходе заседания в Белом доме.

Трамп вновь повторил, что Китай уже начал закупать американские сельхозтовары в соответствии с достигнутым соглашением, добавив, что он хотел бы, чтобы китайская сторона закупала больше.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в понедельник, что рассчитывает на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре.

В Европе индексы также растут после утренней коррекции (FTSE прибавляет 0,8%, DAX, CAC 40 топчутся на месте), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 в начале торгов прибавляет 0,1%).

Нефть во вторник корректируется вверх; цена Brent находится на $1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:30 МСК составила $59,67 за баррель (+1,2% и -0,8% накануне), декабрьская цена WTI - $54,23 за баррель (+1,4% и -0,9% в понедельник).

Мнения экспертов

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, поддержку рынку оказывают ожидания, что предварительное торговое соглашение США-КНР может быть подписано в ближайшие недели. Добавляет уверенности в положительном исходе переговоров заявления официальных лиц администрации Трампа о возможной отмене запланированного на декабрь введения новых тарифов на китайские товары.

Парламентарии в Великобритании во вторник вновь будут обсуждать согласованное правительством страны и ЕС соглашение. Британский фунт уверенно растет на фоне снижения опасений в отношении выхода Великобритании из ЕС без сделки, отмечает эксперт.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, инвесторов обнадежила опубликованная на развитых рынках неплохая корпоративная отчетность, а также оптимистичные комментарии президента США о ходе американо-китайских торговых переговоров, которые он считает продуктивными (такие оценки пока не подтверждаются достаточно убедительными свидетельствами).

Акции "Яндекса" продолжают отыгрывать новости о перспективах изменений в режиме регулирования интернет-сектора. В нефти наметилась коррекция после отката, вызванного продолжающимся ростом складских запасов сырья в США и неопределенными перспективами спроса. Парламент Великобритании вечером во вторник должен проголосовать по правительственному плану Brexit и утвердить оперативный график реализации этого плана до конца месяца.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, нефть с начала недели дешевела на фоне роста опасений по поводу перспектив роста и ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Поскольку следующая встреча ОПЕК+ назначена на декабрь, краткосрочных катализаторов роста цен на нефть пока не видно на фоне роста добычи в США и увеличения экспорта. События в Великобритании вызывают скептицизм, тут, скорее, можно ожидать дальнейшего продления срока Brexit в конце октября и неопределенности в ближайшие несколько месяцев, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, к вечеру индексы ускорили рост ввиду улучшения внешнего фона и повышения отдельных акций. Акции "Газпрома" растут в день заседания совета директоров, на котором обсуждаются изменения в инвестпрограмме.

С технической точки зрения бумаги "Газпрома" (233 рубля) во вторник поднялись к максимумам с конца сентября, приостановив рост у сопротивления 233 руб. - его преодоление отроет дорогу к пику с начала сентября 238,17 руб., чего в целом не исключают технические индикаторы. Индикатор ADX дневного графика говорит о преобладании восходящего тренда, в связи с чем до пробоя поддержки 227 руб. (средняя полоса Боллинджера) можно сохранять краткосрочные "длинные" позиции или частично фиксировать прибыль у сопротивления 233 руб. Задуматься об открытии среднесрочных "лонгов" стоит при закреплении выше 240 руб.

Нефть растет в рамках коррекции в ожидании свежей статистики по запасам сырья в США. Brent остается ниже важного психологического уровня $60 за баррель, а WTI - ниже $55. Положительные сюрпризы в отчетах по запасам могут способствовать тестированию ценами указанных отметок.

Индексы МосБиржи и РТС продолжают движение в сторону краткосрочных целей роста 2800 и 1380 пунктов. Оба индекса находятся на максимумах с конца сентября. Под закрытие торгов возможно отступление от локальных пиков в случае нейтрального настроя на биржах США, считает Кожухова.

Аналитики Нордеа банка также отмечают рост аппетита к рисковым активам, что связано с очередной инъекцией позитива от США и КНР по торговым переговорам. Президент США Трамп заявил о получении уведомления от китайской стороны о том, что Китай ожидает скорого подписания первой фазы торговой сделки. Оптимистично звучали и комментарии торгового представителя США Лайтзайхера, который сообщил о проведении дополнительного раунда переговоров в предстоящую пятницу. Кроме того, стало известно, что если стороны действительно смогут подписать первую фазу сделки, то США, вероятно, отменят повышение импортных пошлин на китайские товары, которое запланировано на декабрь.

Правительство Великобритании направило законопроект по Brexit в парламент, во вторник состоится второе чтение данного законопроекта. Прежде чем голосовать по новой, недавно согласованной между ЕС и Великобританией, сделке, депутаты сначала планируют принять все необходимые внутренние законы для выхода страны из состава ЕС. Только после этого парламент готов решать судьбу текущей сделки, предложенной Борисом Джонсоном, в результате чего вряд ли парламенту удастся решить все эти вопросы до 31 октября. Тем не менее, "жесткий" вариант Brexit, по-видимому, снят с повестки, так как в случае отклонения текущего соглашения между ЕС и Великобританией "дедлайн" по выходу страны из состава ЕС, вероятно, будет продлен.

Нефть начала корректироваться на фоне роста аппетита к рисковым активам благодаря оптимистичным новостям по торговым переговорам, однако Brent все еще остается ниже $60 за баррель. В фокусе внимания нефтяного рынка остается замедление глобальной экономики, которое оказывает негативное влияние на перспективы спроса на энергоносители. Кроме того, опрошенные Bloomberg аналитики ожидают увидеть очередное увеличение запасов нефти в Штатах (на этот раз на 3 млн баррелей). Предварительные данные по запасам сырья от Американского института нефти (API) будут опубликованы вечером во вторник, и если ожидания аналитиков оправдаются, то запасы нефти в Штатах увеличатся шестую неделю подряд. На этом фоне давление на нефтяные котировки может сохраниться, несмотря на оптимизм на глобальных площадках, считают эксперты Нордеа банка.