Индекс РТС обновил максимум с начала июля

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в четверг превысил рубеж 1400 пунктов, обновив максимум с 5 июля.

К 12:00 индекс РТС вырос до 1400,14 пункта (+0,6%), индекс МосБиржи поднялся до 2838,86 пункта (+0,6%) - рублевому индикатору остается до исторического максимума менее 10 пунктов (2848,4 пункта от 5 июля).

Лидерами роста выступают акции "Сургутнефтегаза" (+6,8% и +1,9% "префы"), "Башнефти" (+1,3%), "Газпрома" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%) и "Яндекса" (+0,8%).

Ранее в "Сургутнефтегазе" не стали комментировать взлет котировок акций компании, который в среду достигал 15% на максимуме и начался без видимых причин.