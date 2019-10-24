Лукашенко предложил ЕАЭС использовать торговую войну США и Китая в своих интересах

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен воспользоваться торговыми противоречиями между США и КНР и выйти со своей продукцией на китайский рынок.

"Любой вызов надо превратить в новые возможности. Вызовы всегда были, есть и всегда будут. А вот использовать это на пользу надо", - сказал Лукашенко в интервью казахстанскому телеканалу "Хабар". Стенограмма интервью опубликована на официальном сайте президента.

В качестве примера глава государства привел торговые противоречия Китая с США. "В Китае наметился какой-то дефицит, в том числе и по продовольствию. Почему мы (ЕАЭС - ИФ) не можем заместить то, что принадлежало на рынке Китая Соединенным Штатам Америки?" - задался президент вопросом.

По словам Лукашенко, противоречия между Китаем и США являются большим вызовом для всей мировой экономики, однако ЕАЭС должен использовать это в своих интересах. "Каждая из наших стран этот вызов или вызовы пытается как-то обойти, микшировать, но обязательно использовать для того, чтобы самой выжить, выстоять и еще лучше развиваться. Очень важно, чтобы не каждая страна в отдельности это делала, а мы еще и вместе попробовали что-то сделать в этот момент, когда кругом сплошные вызовы", - подчеркнул президент.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.