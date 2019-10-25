"Роснано" увеличит уставный капитал на 40 млрд рублей

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Роснано" проведет допэмиссию и увеличит уставный капитал на сумму до 40 млрд рублей ради участия в нацпроектах и таких программах как "Цифровая экономика", "Международная кооперация и экспорт" и другие. Об этом сообщил представитель корпорации.

Допэмиссия может размещаться поэтапно в течение нескольких лет, ее конкретные объемы правительство будет определять отдельными решениями в зависимости от параметров участия "Роснано" в проектах. Главным инструментом участия "Роснано" в нацпроектах станут инвестиционные фонды прямых инвестиций с привлечением внебюджетных средств.

Сейчас уставный капитал "Роснано" составляет 53 млрд 741,7 млн рублей, он разделен на акции номиналом 1 рубль.

Единственным акционером АО "Роснано" является государство в лице Росимущества. Предполагается, что капитал будет увеличен путем размещения дополнительных обыкновенных акций номиналом 1 рубль по закрытой подписке в пользу государства.

Весной источники "Интерфакса" говорили, что Минэкономразвития предложило выделить из бюджета 80,5 млрд руб. на докапитализацию трех государственных институтов развития, включая "Роснано", для исполнения майского указа в рамках ускоренного технологического развития. В результате докапитализации институты развития могут выступить соинвесторами по созданию 28 венчурных фондов. На базе РВК запланировано создание 15 фондов, "Роснано" - 5 фондов и "ВЭБ Инноваций" - 8 фондов.