Акционеры HeadHunter одобрили увеличение уставного капитала на 20%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Акционеры рекрутинговой компании HeadHunter (HH) на годовом собрании одобрили увеличение объявленного уставного капитала компании на 10 млн акций, сообщил сервис.

Сейчас объявленный уставный капитал компании составляет 100 тысяч евро, он поделен на 50 млн обыкновенных акций номиналом 0,002 евро. Совет директоров рекомендовал акционерам увеличить его до 120 тысяч евро и 60 млн акций, соответственно, через выпуск еще 10 млн акций по 0,002 евро каждая.

Также акционеры переизбрали совет директоров в прежнем составе - в него входят 9 человек, включая гендиректора HH Михаила Жукова.

В числе акционеров HH - Highworld Investments Limited (структура фонда Elbrus Capital), ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs), JPMorgan Chase, Intertrea Nominees Ltd, Fidutrust Management Ltd, Best Nominees Ltd, Interdilea Nominees Ltd, Confiserve Nominees Ltd.

HeadHunter 9 мая 2019 года провел IPO на бирже Nasdaq по цене $13,5 за акцию. Весь HeadHunter был оценен в $675 млн.

Акционеры сервиса - Highworld Investments Limited (до IPO владела 59,99% компании) и ELQ Investors VIII Limited (ей принадлежало 40% HeadHunter) - в ходе IPO продали 16 млн 304 тыс. 348 американских депозитарных акций (ADS, каждая соответствует одной обыкновенной акции компании). Таким образом, они привлекли $220,1 млн.

Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, "ВТБ Капитал", BofA Merrill Lynch и Sberbank CIB. Ранее глава HH говорил, что организаторы IPO реализовали опцион на покупку дополнительных 2 млн 445 тыс. 652 акций по цене размещения. Таким образом, объем IPO вырос до $253,1 млн.