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HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию

Акционеры могут выручить $220 млн

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании. Цена размещения была установлена по верхней границе ценового диапазона, который изначально составлял $11-13,5 за ценную бумагу.

Акционеры сервиса - Highworld Investments Limited (структура фонда Elbrus Capital) и ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs) - в ходе IPO продадут 16 млн 304 тыс. 348 американских депозитарных расписок. Таким образом, они привлекут $220,1 млн.

Весь HeadHunter оценен в $675 млн.

Сама компания средств от размещения не получит.

Акции HeadHunter будут торговаться на NASDAQ под тикером HHR. Букраннерами выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, "ВТБ Капитал" , BofA Merrill Lynch и Sberbank CIB. Организаторы IPO получат возможность в течение 30 дней реализовать опцион на покупку дополнительных 2 млн 445 тыс. 652 расписок по цене размещения.

С учетом опциона объем IPO может вырасти до $253,1 млн.

Изначально HeadHunter планировал провести IPO весной прошлого года, однако отложил сделку из-за всплеска волатильности на рынке после введения пакета жестких антироссийских санкций. В середине марта компания обновила предварительный проспект к IPO. В нем указывалось, что компания оценивала ориентировочный объем сделки в размере до $250 млн.

HeadHunter

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