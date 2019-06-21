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Рекрутинговая компания HeadHunter стала налоговым резидентом России

Это связано с тем, что она перевела органы управления с Кипра в Россию

Рекрутинговая компания HeadHunter стала налоговым резидентом России
Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Кипрская HeadHunter Group PLC сообщила, что с 19 июня получила статус налогового резидента России. Это связано с тем, что компания перевела органы управления с Кипра в Россию.

"Мы сменили место управления компанией с Кипра на Россию, в результате чего изменилось и наше налоговое резидентство", - рассказал "Интерфаксу" представитель компании.

Ранее она платила налоги на Кипре, а ее дивиденды налогами не облагались в соответствии с кипрским законодательством, напомнил он. Теперь группа будет применять действующие в России налоговые ставки при распределении дивидендов, которые квалифицируются как прибыль, полученная из России. В частности, на дивиденды в пользу иностранных акционеров ставка налога составит 15%, говорится в релизе HeadHunter.

Налоговые ставки не будут применяться при выплате дивидендов акционерам из тех стран, с которыми у России действует соглашение об избежании двойного налогообложения.

В июне совет директоров HeadHunter утвердил дивиденды за 2018 год в размере $0,36 на акцию. На выплаты дивидендов придется около 75% от скорректированной чистой прибыли компании по итогам 2018 года. Компания планируется провести выплаты до 19 июля.

Российские налоговые ставки будут распространяться на эту выплату, отметил представитель HeadHunter.

9 мая HeadHunter провел IPO на бирже Nasdaq по цене $13,5 за акцию. Вся компания была оценена в $675 млн.

HeadHunter Кипр налоги дивиденды Nasdaq

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