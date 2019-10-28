Объявлен конкурс дизайна помещений нового телекомплекса для НТВ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Москве проведут конкурс на лучшую дизайн-концепцию внутренних помещений Технопарка телекомпании НТВ, сообщила пресс-служба Москомархитектуры. Строящийся объект общей площадью 76 304 квадратных метров стал единственным телекомплексом, строящимся в современной России.

Конкурс проведут в два этапа. Его участникам предстоит разработать дизайн для помещений общей площадью 17 тысяч квадратных метров. С победителем будет заключен контракт на выполнение дизайн-проекта и разработку его рабочей документации.

"Вызов конкурса заключается в масштабе и значимости нового дома для одной из ведущих медиа-компаний страны, - прокомментировал тендер главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Компания НТВ собирается не просто объединить свои подразделения и переехать в новое здание, а с помощью архитекторов... создать атмосферу корпоративного Дома для НТВ".

Технопарк НТВ строят на Новомосковской улице. В здании будет девять надземных этажей и два подземных. Уже возведен его каркас, завершены фасады и кровля, а также проложены основные инженерные коммуникации и подключены инженерные сети.

Телекомпания НТВ была создана в 1993 году. Это единственный частный российский телеканал, имеющий статус федерального.