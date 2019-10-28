Курс биткойна приблизился к отметке в $10 тыс. на заявлениях властей Китая

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Курс биткойна приблизился к отметке в $10 тысяч на фоне заявления китайских властей о намерении увеличить инвестиции в развитие блокчейн-технологий.

Курс биткойна в понедельник составляет $9421,79, что на 1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные биржи Bitstamp.

Стоимость криптовалюты поднималась до отметки в $10000 на некоторых биржах как в пятницу, так и в субботу, прежде чем немного сдать позиции, пишет MarketWatch. По данным Bitstamp, в пятницу, 25 октября, курс достигал $10350. Причем, еще в середине прошлой недели биткойн стоил лишь $7300.

Несмотря на подъем за последние сессии, курс биткойна по-прежнему ниже максимума этого года, зафиксированного в июне - $12920.

Поддержку биткойну и рынку криптовалют в целом оказали заявления председателя КНР Си Цзиньпина о том, что страна должна "воспользоваться возможностями", которые дает технология блокчейн, на которой основан биткойн.

Китай запретил обращение криптовалют, а также криптовалютные биржи в 2017 году, и заявления Си Цзиньпина были восприняты экспертами как сигнал того, что Пекин может смягчить ограничения для биткойна и других криптовалют.

"Нам стоит воспринимать блокчейн как важный прорыв для независимых инноваций в сфере ключевых технологий. Мы должны конкретизировать главное направление развития, увеличить инвестиции и сфокусироваться на ключевых базовых технологиях, а также ускорить развитие блокчейна и промышленных инноваций", - сказал председатель КНР.

Согласно данным китайского государственного телеканала CCTV, китайские власти 26 октября приняли новый закон, регулирующий криптографические системы, который вступит в силу 1 января 2020 года.

Эксперты отмечают, что публичная поддержка блокчейна председателем КНР может улучшить восприятие криптовалют в других странах. "Это всегда хорошо для отрасли в целом, когда лидер одной из крупнейших экономик мира говорит о поддержке технологии блокчейн", - отмечает аналитик eToro Мати Гринспен.

Курс биткойна достигал исторического максимума почти в $20 тыс. в конце 2017 года и в значительной мере этому способствовал спрос со стороны китайских инвесторов.