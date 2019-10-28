Поиск

Курс биткойна приблизился к отметке в $10 тыс. на заявлениях властей Китая

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Курс биткойна приблизился к отметке в $10 тысяч на фоне заявления китайских властей о намерении увеличить инвестиции в развитие блокчейн-технологий.

Курс биткойна в понедельник составляет $9421,79, что на 1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные биржи Bitstamp.

Стоимость криптовалюты поднималась до отметки в $10000 на некоторых биржах как в пятницу, так и в субботу, прежде чем немного сдать позиции, пишет MarketWatch. По данным Bitstamp, в пятницу, 25 октября, курс достигал $10350. Причем, еще в середине прошлой недели биткойн стоил лишь $7300.

Несмотря на подъем за последние сессии, курс биткойна по-прежнему ниже максимума этого года, зафиксированного в июне - $12920.

Поддержку биткойну и рынку криптовалют в целом оказали заявления председателя КНР Си Цзиньпина о том, что страна должна "воспользоваться возможностями", которые дает технология блокчейн, на которой основан биткойн.

Китай запретил обращение криптовалют, а также криптовалютные биржи в 2017 году, и заявления Си Цзиньпина были восприняты экспертами как сигнал того, что Пекин может смягчить ограничения для биткойна и других криптовалют.

"Нам стоит воспринимать блокчейн как важный прорыв для независимых инноваций в сфере ключевых технологий. Мы должны конкретизировать главное направление развития, увеличить инвестиции и сфокусироваться на ключевых базовых технологиях, а также ускорить развитие блокчейна и промышленных инноваций", - сказал председатель КНР.

Согласно данным китайского государственного телеканала CCTV, китайские власти 26 октября приняли новый закон, регулирующий криптографические системы, который вступит в силу 1 января 2020 года.

Эксперты отмечают, что публичная поддержка блокчейна председателем КНР может улучшить восприятие криптовалют в других странах. "Это всегда хорошо для отрасли в целом, когда лидер одной из крупнейших экономик мира говорит о поддержке технологии блокчейн", - отмечает аналитик eToro Мати Гринспен.

Курс биткойна достигал исторического максимума почти в $20 тыс. в конце 2017 года и в значительной мере этому способствовал спрос со стороны китайских инвесторов.

Китай Си Цзиньпин

Новости по теме

Новости

Аргентинцам разрешили покупать не больше $200 в месяц после президентских выборов

Эксперты S&P не увидели смысла в дальнейшем существовании БРИКС

СМИ узнали о предложении LVMH купить Tiffany за $14,5 млрд

Орешкин предложил Кудрину искать врагов и шпионов в Счетной палате

Орешкин предложил Кудрину искать врагов и шпионов в Счетной палате

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Самарское Минобрнауки уточнило запрет учителям на использование иностранных мессенджеров

Самарское Минобрнауки уточнило запрет учителям на использование иностранных мессенджеров

В Минэнерго затраты на "Восток Ойл" оценили в 10 трлн рублей

Орешкин назвал небезопасным будущее России без "Яндекса"

Медведев 26 октября введет систему рибейтов иностранным киностудиям за съемки в России

Замгендиректора "Альфа-капитала" уволился после обвинений в домашнем насилии

Замгендиректора "Альфа-капитала" уволился после обвинений в домашнем насилии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');