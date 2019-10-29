"Л'Этуаль" собрался купить сеть магазинов "Подружка"

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба РФ получила от ООО "Алькор и Ко" ходатайство о даче согласия на приобретение 100% долей в ООО "Табер Трейд", сообщила ФАС.

"Алькор и Ко" - операционная компания сети косметики и парфюмерии "Л'Этуаль". "Табер Трейд" управляет сетью магазинов косметики "Подружка".

ФАС еще не приняла решения по сделке. В рамках рассмотрения ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольную службу сведения о влиянии потенциальной сделки на состояние конкуренции. Срок рассмотрения ходатайства составляет 30 дней с даты его получения.

Сеть магазинов косметики "Подружка" работает с 2005 года, сейчас ритейлер управляет более чем 230 магазинами. В них представлено свыше 18 тыс. наименований косметики популярных брендов, включая L'Oreal Paris, Max Factor, Maybelline NY, а также корейская косметика.

"Л'Этуаль", по данным сайта сети, объединяет около 900 магазинов в 200 городах.

У обеих компаний есть свои интернет-магазины.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Алькор и Ко" в 2017 году составила 79,29 млрд рублей, чистая прибыль - 9,5 млрд рублей (более поздних данных нет). Компанией владеет кипрская Letu Holdings Limited.

Выручка "Табер Трейд" в 2018 году, по данным "СПАРКа", выросла на 19,2%, до 15 млрд рублей. Чистая прибыль составила 863,6 млн рублей по сравнению с 755,6 млн рублей годом ранее. Компанией владеют Татьяна Тарасова (80%), Павел Смирнов и Дмитрий Тамурка (по 10%).