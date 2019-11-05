"Подружка" запланировала увеличить сеть магазинов в четыре раза после сделки с "Л’Этуаль"

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - После сделки с сетью "Л"Этуаль" ритейлер "Подружка" сохранит бренд и в течение нескольких лет увеличит количество своих магазинов косметики с нынешних 244 до 1000, пишут "Ведомости". Об этом компания сообщила на встречах с поставщиками, которые начались после объявления о сделке.

25 октября стало известно, что ФАС получила от от управляющей компании "Л"Этуаль" – ООО "Алькор и Ко" – ходатайство о покупке 100% в "Табер трейде", операционной компании сети "Подружка". "Табер трейд" с прошлой недели начала рассылать партнерам письма с подробностями о сделке. "Ведомости" изучили копию письма, подлинность которого изданию подтвердили два поставщика "Подружки".

Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров оценивает всю "Подружку" в 5,5 млрд рублей. Компания работает с 2005 года. У нее 182 точки в Москве и Подмосковье, 41 - в Петербурге и 21 в других городах. Компания является пятой по количеству магазинов и восьмой по выручке среди парфюмерно-косметических сетей и дрогери в России. По данным "СПАРК-Интерфакса" выручка "Табер трейда" в 2018 году выросла на 19,2% до 15 млрд рублей, чистая прибыль выросла на 14%, до 863,6 млн рублей. По оценке Бурмистрова, на расширение сети до 1000 магазинов потребует не меньше пяти лет и не меньше 6 млрд рублей инвестиций.

"Подружка" продает более 18 000 наименований косметики популярных брендов, включая L'Oreal Paris, Max Factor, Maybelline NY, а также косметику из Кореи.

У "Л"Этуаль" 840 магазинов, "Infoline-аналитика" оценивает ее выручку за 2018 год в 82,5 млрд рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Алькор и Ко" в 2017 году составила 79,29 млрд рублей, чистая прибыль - 9,5 млрд рублей (более поздних данных нет). Компанией владеет кипрская Letu Holdings Limited.

По мнению Бурмистрова, сделка позволит "Л"Этуаль" развивать бизнес, когда рынок парфюмерии и косметики уже практически исчерпал потенциал роста. "Подружка" же сможет быстрее расти и к 2022 году выйти среди сетей дрогери на второе место, опередив "Улыбку радуги".