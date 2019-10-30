Поиск

Акции "Газпрома" обновили максимум с августа 2008 года

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" днем в среду превысили июльские ценовые пики года и обновили максимумы с августа 2008 года, отыгрывая позитивные корпоративные новости.

К 12:19 по московскому времени акции "Газпрома" на Московской бирже выросли до 256,7 рубля (+1,4%), максимум сделок составил 256,9 рубля (+1,5%), объем торгов превысил 4,617 млрд рублей.

Июльский максимум составлял 256,4 рубля. Историческая вершина акций "Газпрома" была зафиксирована 22 мая 2008 года - 369,5 рубля.

Накануне, 29 октября, бумаги концерна выросли на 3,6% после известий, что "Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", о чем сообщило во вторник управление информации российского концерна. Следующий этап - заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур. Ранее сообщалось, что официальный запуск магистрали намечен на начало декабря.

За счет акций "Газпрома" индекс МосБиржи в среду подрос до 2888,75 пункта (+0,1%), индекс РТС - до 1426,48 пункта (+0,2%).

Газпром

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура предложила Титову внести поправки в УПК ради бизнесменов из его "списка"

Индекс МосБиржи впервые достиг 2900 пунктов

Дипмиссии Израиля в России закрылись из-за забастовки

"Сургутнефтегаз" заявил о несоответствии слухов планам компании

Peugeot и Fiat Chrysler начали обсуждать слияние

"Сафмар" купила 27,2% "Кузбасской топливной компании"

МГТС запустит сеть электрозаправок для транспорта

МГТС запустит сеть электрозаправок для транспорта

Правительство может приравнять самозанятых к субъектам МСП при закупках госкомпаний

Орешкин назвал "очень плачевной" ситуацию в ВТО

Глава Минобороны Турции опроверг планы Анкары приобрести российские Су-35

Глава Минобороны Турции опроверг планы Анкары приобрести российские Су-35
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');