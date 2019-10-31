Минфин отказался от идеи сократить срок пребывания в РФ для статуса налогового резидента

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российские власти отказались от напугавшей бизнес идеи сократить срок пребывания в РФ для присвоения статуса налогового резидента с полугода до трех месяцев.

В основных направлениях налоговой политики на 2020-2022 годы, внесенных в Госдуму вместе с проектом бюджета на трехлетку, Минфин прописал два новшества: сокращение срока пребывания в РФ, а также использование принципа "центра жизненных интересов" для определения налогового резидентства.

В октябре на заседании правления РСПП, куда пришел первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, бизнес выразил беспокойство из-за планируемых нововведений, и чиновник пообещал обсудить их прежде, чем реализовывать. При этом, как говорил глава РСПП Александр Шохин, сокращение срока пребывания в России для получения статуса налогового резидента с полугода до 3 месяцев в год беспокоит не только "олигархов", но и средних предпринимателей.

Поясняя просьбу РСПП не реализовывать это предложение без обсуждения с бизнесом, он отметил, что необходимо оценить, действительно ли это поспособствует притоку резидентов, или же, напротив, простимулирует их отток. "Что делать с теми, кто работает и там, и там? Даже для средних компаний 90 дней это, вообще-то говоря, если люди платят налоги в другой юрисдикции, практически они автоматом переходят в российскую юрисдикцию, потому что они полгода привыкли проводить в России, полгода где-то еще. В том числе, имея в виду, что у них разветвленный бизнес, а иногда, что тут скрывать, семьи там живут, дети учатся, и они живут 50/50. Мы боимся, как бы оттока не возникло из-за этого. Как бы они еще больше не ушли туда", - отмечал Шохин.

В итоге аргументы бизнеса были услышаны. Сокращения срока не будет - появится лишь возможность российского налогового резидентства при сроке пребывания 90 дней для тех, кто сам этого желает.

"Базово предлагаем (оставить - ИФ) 180 дней, но предлагается возможность для бизнеса учитывать и более низкую планку - 90 дней. Такие практики есть в целом ряде стран, чтобы дать возможность получить статус резидента в более упрощенном варианте исходя из количества дней пребывания в стране", - сказал Силуанов журналистам в четверг, отвечая на вопрос об исходе дискуссии.

"То есть сейчас мы сохраняем 180 дней, но говорим о том, что если будет пожелание самого человека - то может быть и ниже", - пояснил Силуанов.

Он не уточнил судьбу другой идеи - об использовании принципа наличия в России "центра жизненных интересов" при определении налогового резидентства. По данным источника "Интерфакса", знакомого с ходом обсуждения, это предложение правительство в итоге также сняло.