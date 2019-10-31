Рубль ослаб к доллару и евро на уменьшении интереса инвесторов к риску

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску на снижении вероятности заключения сделки между США и КНР.

Курс доллара США составил 64,08 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,46 руб./EUR1, подорожав на 26,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,24 копейки - до 67,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно слабеет к доллару и евро на вечерних торгах из-за сокрщения интереса инвесторов к рисковым активам и негативной динамики валют emerging markets на новостях о том, что Китай сомневается в возможности полномасштабной торговой сделки с США.

Власти Китая сомневаются в возможности заключения долгосрочной торговой сделки, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Источники отмечают, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. Они также высказывают опасения относительно импульсивности президента США Дональда Трампа, отмечая риск того, что он может отменить даже промежуточную сделку, которую стороны планируют оформить официально в ближайшие недели.

В центре внимания участников рынка продолжают оставаться итоги заседания ФРС. Американский центробанк снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 29-30 октября. Решение FOMC совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл также дал понять, что дальнейшее снижение ставки маловероятно при сохранении нынешней ситуации в экономике. По словам Пауэлла, оно может произойти лишь в случае существенного ухудшения экономического прогноза.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, рубль слабеет в четверг в рамках динамики большинства валют emerging markets. "Дополнительное давление на котировки нацвалюты оказывает ситуация на рынке энергоносителей, в результате американская валюта пытается закрепиться выше ближайшего уровня сопротивления на 64 руб./$1. С технической точки зрения закрепление выше этого уровня открывает доллару дорогу в район 65 руб./$1", - отметил Зварич.

"Снижению аппетита инвесторов к риску на развивающихся рынках способствовали вновь возросшие опасения по достижению торговой сделки между США и Китаем, слабая утренняя макростатистика из Китая, а также риторика ФРС, усилившая ожидания паузы в цикле смягчения процентной политики в США. Дополнительное давление на рубль оказывали нефтяные котировки, которые еще днем опустились ниже $60 за баррель (по марке Brent), и к окончанию рабочего дня снижались примерно на 1,5%", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль начинал день с укрепления, но затем оказался под давлением нефтяных котировок. (. . .) ФРС снизила ставку, но, по сути, эта новость поддерживала интересы к рискованным активам до тех пор, пока не стала историей. Соответственно, можно ожидать консолидации развивающихся валют или даже фиксации прибыли по ним. К тому же сырьевой рынок пока плохо верит в быстрый прогресс американо-китайских переговоров, тем более что саммит АТЭС был отменен. Именно в рамках этого форума предполагалась встреча лидеров КНР и США для подписания предварительного торгового соглашения. Соответственно, после решения ФРС рынкам придется искать новую идею для покупки риска", - отметил ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Нефть

Нефть эталонных марок ускорила снижение на отчете о росте запасов топлива в США и слабых статданных из Китая. Основным негативным фактором для нефтяного рынка в четверг стали опасения по поводу замедления роста экономики Китая, одного из крупнейших потребителей нефти в мире.

Между тем накануне отчет Минэнерго США указал на рост запасов нефти в стране по итогам прошлой недели на 5,7 млн баррелей, тогда как средний прогноз аналитиков предусматривал увеличение всего на 2,5 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились четвертую неделю подряд - на 1,57 млн баррелей.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent, торги которыми завершаются в четверг, на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 мск подешевели на 1,1% - до $59,58 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опускаются на 1,51% - до $53,80 за баррель. С начала недели обе марки потеряли примерно 5%.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 ноября на 9,86 копейки, до 63,7748 руб./$1, и увеличил курс евро на 18,37 копейки, до 71,1918 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" укрепился в четверг всего на 0,51 копейки по отношению к среде и составил 63,8739 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск поднялся на 1,97 копейки и составил 63,9532 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 686,121 млн, из которых $662,593 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 23,528 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 34,76 копейки по отношению к среде, до 71,293 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 мск увеличился на 32,06 копейки и составил 71,3505 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR654,946 млн, из которых EUR241,649 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR413,297 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в четверг по преимуществу понизились по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки на срок 3 месяца, которая прибавила 1 базисный пункт (б.п.) и составила 6,84% годовых. В то же время, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 б.п. - до 6,74% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 3 б.п. - до 6,73% годовых. Ставки на сроки 1 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 6,77% и 6,85% годовых соответственно.