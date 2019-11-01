Набиуллина посетовала на недоверие к Банку России со стороны рынка

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Банк России продолжает сталкиваться с некоторым недоверием рынка, преодолеть его можно только следуя заявленным целям, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном форуме с Нацбанком Белоруссии к 25-летию белорусского рубля.

"Рынок не до конца верит, что ЦБ говорит о своих целях и инструментах. Это серьезный вызов, мы продолжаем с ним сталкиваться", - сказала Набиуллина.

По ее словам, большим вызовом также является преодоление сомнений в независимости Банка России. "Выход в том, чтобы в момент принятия решения показать, что Центробанк следует мандату ценовой политики. Были у участников рынка сомнения в независимости Центробанка. Эти вопросы постоянно существуют, особенно, что в части обменного курса", - подчеркнула глава ЦБ РФ.

Банк России вынужден объяснять логику принятого решения более подробно даже при смягчении денежно-кредитной политики (ДКП), а не при ее ужесточении, отметила Набиуллина.

"Бороться со слухами иногда оказывается сложнее, чем бороться с реальными проблемами. Нам кажется, что рынок легко готов усомниться в нашей независимости. Как ни странно, мы вынуждены еще более тщательно объяснять свои решения не когда ужесточаем (денежно-кредитную - ИФ) политику, но и когда смягчаем ее. Потому, когда смягчаем, начинаются слухи, что работаем чисто на правительство, пренебрегаем целями денежно-кредитной политики. Это вызовы, которые, видимо, будут постоянными в рамках режима инфляционного таргетирования", - отметила председатель ЦБ.

Набиуллина также заявила, что ЦБ не дает прогноз по ключевой ставке, так как опасается его неправильной интерпретации. "Мы не даем прогноз по ставке, опасаясь, что станем заложниками прогноза и рынок будет воспринимать это не как прогноз, а как обещание, не как оценку на анализе текущих данных, которая может быть скорректирована", - добавила она.