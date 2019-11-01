Ростехнадзор нашел взрывоопасные отложения в шахте ММК в Кузбассе

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники Сибирского управления Ростехнадзора нашли в шахте "Чертинская-Коксовая" компании "ММК-Уголь" взрывоопасные отложения угольной пыли в вентиляционном штреке, сообщило ведомтсво.

Приборы нашли в пробах взятой пыли содержание негорючих веществ 38% и 67%, при норме осланцевания выработки не менее 88%. В Ростехнадзоре считают, что взрывоопасные отложения образовались из-за эксплуатации проходческого комбайна с неисправной системой взрывозащитного орошения.

"При наличии метана проведение выработки в таком состоянии могло привести к взрыву угольной пыли и человеческим жертвам", - предупредило ведомство.

Ростехнадзор также выяснил, что для доставки оборудования и материалов в штреке применялся подвесной дизель-гидравлический локомотив, при этом забой не был обеспечен расчетным количеством воздуха. Так, по данным ведомства, вместо положенных 550 кубометров воздуха в минуту в забой подавалось только 214 кубометров в минуту, что "не позволяло разбавлять угарный газ (оксид углерода) до безопасного состояния".



В забое содержание оксида углерода критически опасно для человека превышало нормы (0,0037% при норме 0,0017%).

Кроме того, для транспортировки породы использовался ленточный конвейер с заштыбованным концевым барабаном и отсутствием ограждения вращающихся частей, из-за чего уголь мог загореться, выявила проверка.

Проведение вентиляционного штрека и использование этого конвейера временно запретили для предотвращения угрозы жизни и здоровью горняков, сообщил Ростехнадзор.

В пресс-службе ММК заявили, что проходка частично приостановлена, но добыча на шахте идет в штатном режиме.

В состав "ММК-Угля" входят "Центральная обогатительная фабрика "Беловская", шахты "Чертинская-Коксовая", "Чертинская-Южная" (находится на консервации), "Костромовская", а также сервисные предприятия.

ММК - один из крупнейших в России производителей металлопродукции. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров Виктор Рашников (контролирует 84,26% акций через Mintha Holding), free float составляет 15,74%.