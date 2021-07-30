Минкультуры опробует схему Мединского по компенсации затрат иностранным киностудиям

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В России запустили в тестовом режиме программу рибейтов, по которой иностранные компании смогут компенсировать часть своих затрат при съемке фильмов на российской территории, сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова в Италии, где проходит встреча министров культуры G20.

"Мы открыты для международных съемочных групп, помогаем им работать на территории России, запускаем региональные кинокомиссии и уже в тестовом режиме запускаем программу рибейтов", - цитирует министра пресс-служба ее ведомства.

Министр также рассказала о том, как киноотрасль в России преодолела последствия пандемии коронавируса.

Ввести систему рибейтов еще в сентябре 2019 года обещал тогдашний глава Минкультуры Владимир Мединский. Речь шла о субсидиях зарубежным киностудиям, которые снимают кино в России в сотрудничестве с российскими кинокомпаниями. Министр обещал, что они смогут получать рибейт и на региональном уровне, и на федеральном - это должен быть возврат определенного процента от суммы их затрат в России.

В ноябре 2019 года тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о введении в России этой системы. Он утвердил правила выделения субсидий. Объем субсидии предлагалось рассчитывать исходя из документально подтвержденных затрат организаций, прошедших предварительный отбор, на аренду сценических постановочных объектов (павильонов, декораций, макетов местности, локаций), съемочного и аудио-оборудования, осветительного оборудования. Также субсидии предполагается выдавать на оплату услуг российских кинопроизводителей, компаний, осуществляющих постпроизводство.

Одним из условий на получение рибейта является обязательное участие в производстве российских специалистов, в том числе режиссеров, сценаристов, операторов, фотографов, продюсеров, актеров, массовки, дублеров, каскадеров и прочих.

В апреле 2021 года Минэкономразвития России совместно с АО "Российский экспортный центр" объявило о запуске федеральной программы компенсации части расходов, связанных со съемками иностранных фильмов в России (рибейт). Как сообщили в Минэкономразвития, в период 2021-2024 годов предусмотрено ежегодное финансирование рибейтов в размере 100 млн рублей.