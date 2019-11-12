На жителя Новосибирска завели уголовное дело о строительстве ТЦ без разрешений

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Новосибирске на местного предпринимателя завели уголовное дело, поскольку он незаконно построил трехэтажный торговый центр, сдавал в нем помещения и не отреагировал на решение Дзержинского райсуда о сносе здания. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (п."а,б" ч.2 ст.238 УК).

В прокуратуре заявили, что подследственный - собственник здания. Установлено, что он его реконструировал с нарушениями земельного и градостроительного законодательства, не получил разрешение на строительство и ввод его в эксплуатацию.

Ранее Арбитражный суд Новосибирской области оштрафовал его и других предпринимателей на 22 000 рублей каждого за использование здания без разрешительных документов. Затем Дзержинский райсуд потребовал снести самострой, указав, что в здании не соблюдены требования пожарной безопасности и оно несет угрозу жизни и здоровью людей.

Теперь прокуратура выяснила, что торговый центр по-прежнему работает. После этого ведомство обратилось в СКР.