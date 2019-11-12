Суд признал латвийскую фирму Dzintars неплатежеспособной

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Риге Пардаугавский суд признал производителя парфюмерии и косметики Dzintars неплатежеспособным, сообщил BNS представитель суда.

По его словам, компания больше 30 дней не выполняло план мер в рамках процесса правовой защиты, и суду не были представлены согласованные кредиторами изменения плана. В результате появились основания признать Dzintars неплатежеспособным.

На прошлой неделе суд завершил процесс правовой защиты Dzintars, это вид санации, который применяется в кризисной для предприятия ситуации, если долги не превышают капитал и активы.

Основной кредитор компании - Служба государственных доходов (СГД). В сентябре ведомство отказалось согласовать изменения в плане мер правовой защиты Dzintars, в том числе, из-за того, что предприятие не внесло полностью очередной налоговый платеж. Общая задолженность компании по налогам и другим обязательным платежам - 6,8 млн евро.

По данным суда, Dzintars не представила проекты договоров о распродаже недвижимости или другие документы, подтверждающие планы компании выполнить план мер процесса правовой защиты. Также компания не не представила расчет прибыли или убытков и годовой отчет за 2018 год.

В октябре 2016 года Dzintars подала в суд Земгальского предместья Риги заявление о начале процесса правовой защиты. План санации был утвержден в январе 2017 года и весной 2018 года продлен еще на два года, до 4 апреля 2020 года.

Администратор неплатежеспособности Марек Дикc ранее заявлял, что поправки к плану правовой защиты, подготовленные компанией, не были одобрены кредиторами, поэтому в октябре 2019 года он подал в суд заявление о банкротстве Dzintars.

Кредиторы отказались ждать до конца 2019 года, когда компания рассчитывала продать ненужные ей производственные корпуса советских времен, чтобы рассчитаться по долгам, сообщала член правления Дагния Майке.

Из базы Firmas.lv следует, что бенефициар Dzintars Илья Герчиков создал новую компанию - Dzintars Beauty. Она зарегистрирована 29 октября 2019 года с основным капиталом 2800 евро.

По словам представителей Dzintars, после кризисов 2008 и 2014 годов рынки сбыта компании сократились, у нее упали продажи, ей перестало хватать оборотных средств и накопились долги. В 2017 году оборот Dzintars составил 6,284 млн евро, убытки - 1,766 млн евро.