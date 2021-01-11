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Неплатежеспособный производитель косметики Dzintars сменил название

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Неплатежеспособнный производитель косметики Dzintars поменял название и продолжит работу как H.A. Brieger, сообщает BNS. Соответствующие изменения были внесены в Регистр предприятий 8 января.

В компании ожидают, что косметика под маркой Dzintars появится на прилавках в марте этого года, если распространение COVID-19 и вводимые ограничения не окажут существенного влияния на деятельность предприятия.

Владельцы H.A. Brieger - "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" (67%), бенефициаром которого является эстонский миллионер Олег Осиновский, и ООО "Asko R" (33%), принадлежащее Анастасии Удаловой.

Как сообщалось, эстонский промышленный концерн Skinest Group приобрел активы обанкротившегося латвийского предприятия по производству косметики и парфюмерии Dzintars, соответствующий договор заключен 14 сентября 2020 года. "У нас одна единственная цель - спасти легендарную торговую марку, восстановить производство и вновь сделать историю Dzintars историей успеха, которой сможет гордиться вся Латвия", - заявил владелец Skinest Group Олег Осиновский после подписания договора.

Активы Dzintars были приобретены через дочерний Даугавпилсский локомотиворемонтный завод, обеспечивающий в Латвии работой более 600 человек.

Skinest Group объединяет более 50 предприятий в 15 странах. Концерн занимается производством и предоставлением в аренду вагонов и локомотивов, строительством железнодорожных путей, а также ветровых, солнечных и гидроэлектростанций, жилых домов.

Неплатежеспособной фабрика Dzintars была объявлена в ноябре 2019 года. Администратор компании-банкрота в марте прошлого года объявил аукцион по реализации земельного участка в Риге, производственных и административных зданий, инженерных сетей, оборудования и мебели за 6,9 млн евро.

По данным базы Firmas.lv, бенефициар Dzintars создал новую компанию - Dzintars Beauty. Она была зарегистрирована 29 октября 2019 года. Основной капитал составляет 2800 евро. Илья Герчиков является ее единственным владельцем и единственным членом правления.

Dzintars Латвия H.A. Brieger Олег Осиновский Skinest Group Илья Герчиков

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