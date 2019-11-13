Россияне потратили более 17,2 млрд рублей на распродаже AliExpress

Фото: Reuters

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Около пяти млн россиян приняли участие во "Всемирном дне шоппинга", совершив более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей, сообщает "AliExpress Россия" (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, ПАО "Мегафон" и РФПИ).

В среднем жители России тратили по 350 млн рублей в час, при этом в пиковые часы оборот превышал миллиард рублей.

Самым популярным товаром на стал iPhone XR. В топ-3 также вошли робот-пылесос iRobot и 50-дюймовый телевизор Skyworth. Самыми популярными категориями стали: одежда, товары для дома, электроника и детские товары.

"AliExpress Россия" впервые впервые раскрывает финансовые результаты распродажи 11 ноября. В этот день AliExpress (входит в китайский холдинг Alibaba Group) устраивает масштабную распродажу по случаю так называемого Дня холостяка.

Глобальная распродажа "Всемирный день шопинга" 11.11 проводится в России в шестой раз и в третий раз в нём участвует и AliExpress, и маркетплейс Tmall.

Как отмечает "AliExpress Россия", более 15% оборота пришлось на российских продавцов. Всего в распродаже AliExpress в России приняли участие более 150 тысяч продавцов из разных стран мира.

Глобальный рекорд

12 ноября стало известно, что китайская компания Alibaba Group Holdings Ltd. в очередной раз установила рекорд продаж в День холостяков.

По итогам 24-часовой акции были реализованы товары на сумму свыше 268 млрд юаней ($38,3 млрд). Покупателями выступили, по предварительным оценкам, около полумиллиарда людей как из КНР, так и со всего мира.

Менее чем за 90 минут с момента старта распродажи объем продаж на платформах Alibaba достиг 114 млрд юаней ($16,3 млрд), что составляет более половины продаж за весь день годом ранее, отмечает агентство Bloomberg.

11 ноября 2018 года были реализованы товары на общую сумму 213,5 млрд юаней ($30,7 млрд), что на 27% превысило показатель предыдущего года.

В День холостяков продается больше товаров, чем за пять дней американского марафона продаж с Дня благодарения до киберпонедельника (в этом году этот период продлится с 28 ноября по 1 декабря).