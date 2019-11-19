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Отравившиеся в "Зарядье" музыканты Мариинки заразились стафилококком

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники оркестра Мариинского театра, которые 31 октября отравились после концерта в "Зарядье", заразились золотистым стафилококком, сообщило московское управление Роспотребнадзора. Таковы результаты эпидемиологического расследования.

Всего заболели 13 человек, шесть были доставлены в инфекционные больницы столицы.Проверка выявила, что все, кто заболел, 31 октября заказывал через интернет еду в ланч-боксах у кейтеринговой компании "Дело вкуса".

"Доставка готовых блюд осуществляется без документов производителя и маркировки на заказах. Ланч-боксы были розданы артистам на руки, употребление пищи не было организовано, все пострадавшие ели в разное время", - установило исследование.Проверка в цехе компании выявила нарушения при хранении готовой еды, у персонала не было медицинских книжек, на сырье и готовую продукцию не было сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Проверяющие изъяли из цеха 988 кг продуктов без маркировки, в том числе 118 партий, готовых к отправке.

"В отобранных в цехе образцах готовой продукции, смывах с оборудования и рук повара были выделены не только кишечная палочка, но и золотистый стафилококк, а в продукции, которую употребляли заболевшие, обнаружен также энтеротоксин стафилококка. Золотистый стафилококк выделен и у 10 сотрудников цеха", - заявили в Роспотребнадзоре.

Там отметили низкую санитарную культуру персонала цеха и отсутствие контроля со стороны руководства предприятия.1 ноября предприятие было опечатано, доставка еды из этого цеха прекратилась. Роспотребнадзор направил в Бабушкинский суд административное дело компании и потребовал приостановить работу цеха.

Мариинский театр Зарядье Роспотребнадзор Москва Дело вкуса

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