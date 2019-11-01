Шесть артистов Мариинки госпитализированы в Москве с кишечной инфекцией

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Тринадцать артистов Мариинского театра, прибывших в Москву для выступлений, обратились за помощью к столичным врачам в связи с кишечной инфекции, шестеро госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения столицы в пятницу.

"Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии", - заявили в пресс-службе. Там добавили, что среди госпитализированных - один ребенок.

По данным департамента, "семь человек осмотрены врачами на месте, от госпитализации отказались". Как сказал собеседник агентства, все пациенты "нетяжелые".

"Медицинская помощь и обследование оказывается в полном объеме. Роспотребнадзор проводит все необходимые эпидемиологические мероприятия по установлению причин (массового заболевания артистов - ИФ)", - подчеркнули в департаменте.

30 октября сообщалось, что симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева откроет Первый международный московский фестиваль "Зарядье".

Как сообщила тогда пресс-служба театра, открытие должно пройти в среду, 30 октября, с участием обладателя Гран-при, I премии и Золотой медали XVI Международного конкурса им. Чайковского Александра Канторова (фортепиано).

4 ноября Первый международный московский фестиваль "Зарядье" завершится двумя концертами Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева при участии Дениса Мацуева.