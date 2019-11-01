Артисты Мариинки отравились едой после концерта в парке "Зарядье" в Москве

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование после отравления 13 артистов петербургского Мариинского театра, выступавших в московском парке "Зарядье". По предварительным данным, причиной могла стать заказанная накануне еда кейтеринговой компании.

Все заболевшие вечером 31 октября ели из ланч-боксов, "в составе которых была включена куриная продукция и салат", говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, размещенном на официальном сайте ведомства в пятницу. Как отмечается, производителем готовой еды является кейтеринговая компания "Дело вкуса" Индивидуального предпринимателя Анисимова С.В.

Помещения цеха "Дела вкуса" в настоящее время опечатаны. При проверке там обнаружили нарушения эпидемиологического законодательства.

Производится забраковка сырья и готовой продукции, не имеющих сопроводительных документов. Доставка готовой еды в офисы из этого цеха прекращена.

В Роспотребнадзоре добавили, что этот цех ранее размещался по другому адресу и принадлежал одноименной компании - ООО "Дело вкуса". Работа этой компании из-за нарушений была приостановлена Роспотребнадзором, но цех переехал и продолжил работать под индивидуальным предпринимателем, говорится в релизе.

Ранее стало известно, что 13 артистов Мариинского театра, прибывших в Москву для выступлений, обратились за помощью к столичным врачам в связи с кишечной инфекцией, шестеро госпитализированы.

"Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии. За медицинской помощью обратилось 13 человек, из них шестеро госпитализировано, в том числе один ребёнок. Семь человек осмотрены врачами на месте, от госпитализации отказались", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

По слова собеседника агентства, все пациенты "нетяжелые".

В департаменте отметили, что медицинская помощь и обследование оказывается в полном объеме.

30 октября сообщалось, что симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева откроет Первый международный московский фестиваль "Зарядье". Как сообщила тогда пресс-служба театра, открытие пройдет в среду, 30 октября, с участием обладателя Гран-при, I премии и Золотой медали XVI Международного конкурса им. Чайковского Александра Канторова (фортепиано). 4 ноября Первый международный московский фестиваль "Зарядье" завершится двумя концертами Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева при участии Дениса Мацуева.