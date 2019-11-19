События в Гонконге сказались на экспорте швейцарских часов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Экспорт швейцарских часов в октябре 2019 года резко замедлился из-за сокращения поставок в Гонконг, где с июня продолжаются массовые протесты. Об этом сообщила Федерация швейцарской часовой промышленности.

В сентябре экспорт часов вырос на 10,3% в годовом измерении. В октябре продажи выросли только на 1,5%, до 2,03 млрд швейцарских франков ($2,05 млрд). Экспорт наручных часов в октябре увеличился на 2%, до 1,92 млрд франков.

Поставки часов в Гонконг сократились на 30% - до 191,3 млн франков.

Крупнейшим рынком для швейцарских часовщиков остаются США: в октябре экспорт в эту страну вырос на 9,5%, до 227,5 млн франков. Поставки в Китай увеличились на 17,6%, до 218,4 млн франков, в Японию - на 11,3%, до 146,1 млн франков, в Великобританию - на 12,9%, до 145 млн франков, во Францию - на 24,2%, до 114 млн франков.

Экспорт швейцарских часов в Россию увеличился в октябре на 18,1%, до 24 млн франков.

В целом объем швейцарского экспорта в реальном выражении в октябре снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, до 13,97 млрд франков, свидетельствуют таможенные данные. Объем импорта сократился на 2,4%, до 14,37 млрд франков.

В номинальном выражении экспорт вырос на 6,3% - до 22,18 млрд франков, импорт подскочил на 11%, до 18,68 млрд франков. Профицит торгового баланса Швейцарии в октябре сократился до 3,5 млрд франков по сравнению с 4,05 млрд франков в сентябре.

Протесты в Гонконге начались в июне в связи со внесением в парламент законопроекта о выдаче подозреваемых в преступлениях материковому Китаю. С тех пор требования демонстрантов расширились: они хотят в том числе либеральных реформ и отставки правительства. В ноябре протесты стали более ожесточенными, демонстранты стали небольшими группами блокировать движение транспорта, парализуя весь город. Также они начали использовать против полиции луки и копья.