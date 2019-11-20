Украина намерена завершить программу сотрудничества с МВФ в 2023 году

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней, сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова в интервью телеканалу "Громадське".

"Мой амбициозный план - суметь закончить ее (программу с МВФ - ИФ). Чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а мы могли бы себя обеспечивать", - сказала Маркарова.

По словам министра финансов Украины, правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве.

"Программа, над которой мы работаем - хорошая, и она нам позволит провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи. Но она также должна позволить нам выйти из нее по завершении - как в свое время это смогла сделать Польша", - отметила Маркарова.

14 ноября миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом прибыла в Киев для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF.