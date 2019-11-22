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ЦБ отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Банк России с 22 ноября отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка, следует из инсайдерской информации регулятора. По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 344-е место в банковской системе страны.

ЦБ объяснил отзыв лицензии тем, что банк нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма и предоставлял недостоверную информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Кредпромбанк уличили в проведении сомнительных транзитных операции, в том числе по выводу средств за границу и обналичиванию.

Также, по данным регулятора, банк нарушал законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ, в связи с чем к организации в течение последнего года не раз применялись меры.

Кредпромбанк является участником системы страхования вкладов.

Банк России Кредпромбанк

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