Лагард заявила, что доверие к евро достигло исторического рекорда

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Доверие к евро сейчас сильнее, чем когда-либо, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Около 76% европейцев поддерживают идею единой валюты, подчеркнула она, назвав это "историческим максимумом", сообщает Deutsche Welle. "Это цемент, который скрепляет наше экономическое пространство", - сказала новый руководитель ЕЦБ.

Лагард, сменившая на посту главы ЕЦБ Марио Драги в начале ноября, в среду во Франкфурте-на-Майне поставила подпись на огромном изображении банкноты достоинством в 20 евро. Первые купюры с такой подписью должны появиться в обращении во втором полугодии 2020 года.

Банкноты с подписями Драги и предыдущих председателей ЕЦБ также останутся в обороте.

В настоящее время евро является официальной валютой в 19 странах еврозоны, а также выступает национальной валютой еще 9 государств (включая Ватикан и Черногорию).

ЕЦБ 26 ноября выпустил обновленные банкноты достоинством в 100 и 200 евро. Их цвет (зеленый и желтый) насыщеннее, чем у старых купюр. Если посмотреть на них против света, можно увидеть портрет Европы из древнегреческой мифологии. Евробанкноты нового образца оснащены дополнительными элементами защиты, еще более усложняющими их подделку.