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Лагард заявила, что доверие к евро достигло исторического рекорда

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Доверие к евро сейчас сильнее, чем когда-либо, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Около 76% европейцев поддерживают идею единой валюты, подчеркнула она, назвав это "историческим максимумом", сообщает Deutsche Welle. "Это цемент, который скрепляет наше экономическое пространство", - сказала новый руководитель ЕЦБ.

Лагард, сменившая на посту главы ЕЦБ Марио Драги в начале ноября, в среду во Франкфурте-на-Майне поставила подпись на огромном изображении банкноты достоинством в 20 евро. Первые купюры с такой подписью должны появиться в обращении во втором полугодии 2020 года.

Банкноты с подписями Драги и предыдущих председателей ЕЦБ также останутся в обороте.

В настоящее время евро является официальной валютой в 19 странах еврозоны, а также выступает национальной валютой еще 9 государств (включая Ватикан и Черногорию).

ЕЦБ 26 ноября выпустил обновленные банкноты достоинством в 100 и 200 евро. Их цвет (зеленый и желтый) насыщеннее, чем у старых купюр. Если посмотреть на них против света, можно увидеть портрет Европы из древнегреческой мифологии. Евробанкноты нового образца оснащены дополнительными элементами защиты, еще более усложняющими их подделку.

ЕС ЕЦБ Кристин Лагард

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