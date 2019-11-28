ЦБ возмутился идеей Минэкономразвития закрепить за правительством управление спросом

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Споры между Минэкономразвития и ЦБ РФ, несмотря на высокий накал дискуссий, до сих пор не заходили на территорию независимости денежно-кредитной политики: глава ведомства Максим Орешкин публично всегда подчеркивал незыблемость этого института.

Однако поиск баланса между необходимостью поддержки экономики и задачами инфляционного таргетирования в условиях медленного роста ВВП и резко затормозившей инфляции все же спровоцировал противоречия в этом вопросе.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, ЦБ исключительно резко отреагировал на предложение закрепить за правкомиссией по экономическому развитию новые полномочия - по управлению совокупным спросом.

Споры о спросе

Именно совокупный спрос в последнее время оказался в центре макроэкономических дискуссий. Правительству и ЦБ нужно координировать свои действия по поддержке совокупного спроса, соответствующего инфляции в 4%, заявил Орешкин на прошлой неделе на форуме "Россия зовёт!". "Сколько ни занимайся структурными реформами, важно, чтобы и совокупный спрос соответствовал потенциальному уровню. У нас по этому году инфляция окажется ближе к 3%, это гораздо ниже, чем ожидания, которые были у ЦБ, которые были у нас", - сказал министр.

"Это означает, что по этому году мы определенный объем совокупного спроса недополучили. А что это такое? Это недополученные доходы населением, это недополученная прибыль компаниями, это недополученные доходы бюджета. По нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году - больше 1 трлн рублей", - пояснил Орешкин.

"Очевидно, что эта проблема в этом году есть, мы видим, что ЦБ на нее реагирует, все последние действия ЦБ именно на это нацелены. Правительству нужно вместе с ЦБ работать, координировать действия, чтобы совокупный спрос соответствовал инфляции в 4%, и инфляция была стабильной около этого уровня", - заявил глава Минэкономразвития.

О координации ЦБ и правительства говорил и помощник президента Андрей Белоусов. "Снижение ключевой ставки требует повышенной координации, причем координации такой ежедневной внутри монетарных властей, то есть между ЦБ и Минфином с бюджетными расходами, с остатками на казначейских счетах, с использованием этих счетов и так далее. Этот механизм требует особой донастройки сейчас. Пока ключевая ставка более-менее высокая, он не такой чувствительный, потому что происходит стерилизация, особенно за счет депозитов ЦБ. По мере снижения ключевой ставки эта история станет более чувствительной", - сказал он.

О том, на каком уровне обсуждается сейчас проблематика управления совокупным спросом, свидетельствовало выступление на форуме ВТБ Владимира Путина. Обычно президент говорит о замедлении инфляции как об одном из достижений макроэкономической политики, а на этот раз сказал так: "Особое внимание хочу обратить на динамику инфляции. Текущий рост потребительских цен - 3,6% (в годовом выражении - ИФ), а в начале будущего года мы вполне можем увидеть цифру в 3% и, может быть, даже ниже. Вместе с тем снижение инфляции происходит быстрее, чем мы ожидали, и здесь есть определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса".

"Нужно - и мы будем - держать этот вопрос на постоянном контроле, в постоянном контакте по этому вопросу будем находиться с правительством, с Центральным банком, уважая их предусмотренные законом права и предусмотренную законом независимость (ЦБ - ИФ)", - подчеркнул Путин.

Угроза независимости

Недавно Максим Орешкин предложил создать в структуре правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции подкомиссию по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ. Проекты документов о создании подкомиссии (которую министр, как ожидается, и возглавит) и ее функционале Минэкономразвития направило на согласование в том числе в ЦБ. Резкую реакцию регулятора вызвал только один из пунктов проекта - о наделении правкомиссии полномочиями по управлению спросом.

ЦБ "категорически против" закрепления за комиссией функций по управлению совокупным спросом, видит в этом угрозу для своей независимости, а также риск роста недоверия к проводимой денежно-кредитной политике, сообщил собеседник "Интерфакса" со ссылкой на ответное письмо Банка России от 26 ноября.

ЦБ считает, что создание такого органа с такими функциями будет расцениваться как готовность государства за счет управления совокупным спросом обеспечивать необходимые темпы роста экономики с риском для долгосрочной ценовой стабильности. Это может привести к снижению уверенности в независимости ЦБ, доверия к инфляционному таргетированию, к росту инфляционных ожиданий и в дальнейшем к увеличению процентных ставок, предупредил регулятор.

Обосновывая свою позицию, ЦБ напомнил, что независимая ДКП, направленная на поддержание ценовой стабильности, как раз является основным инструментом для обеспечения совокупного спроса на соответствующем потенциалу экономики уровне. У участников экономической деятельности должна быть уверенность в том, что воздействие на совокупный спрос мерами ДКП ограничено задачами контрцикличности политики и целью по удержанию инфляции у таргета.

ЦБ готов участвовать в работе правкомиссии и подкомиссии только при исключении положения о "координации государственной политики по управлению совокупным спросом", следует из письма регулятора.

Ультиматум ЦБ был услышан, следует из проекта документа, который был опубликован Минэкономразвития в четверг (Банк России рецензировал версию, еще не раскрытую публично). Подпункт, вызвавший возмущение ЦБ, в первоначальном проекте значился как "г", а в редакции на regulation.gov.ru подпункта "г" уже нет - последним идет подпункт "в".

Согласно опубликованной версии проекта постановления, новыми задачами правкомиссии в сфере обеспечения экономического роста, содействия реализации структурных реформ и координации макроэкономической политики станут: а) формирование заключений о текущей экономической ситуации; б) координация макроэкономической политики; в) мониторинг и контроль прогресса реализации структурных реформ.