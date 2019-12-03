Минэкономразвития назвало, что предопределяет низкий спрос и инфляцию в РФ ниже 3% в I полугодии

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Совокупное кредитное предложение в экономике остается низким, реакция банков на снижение номинальной ставки носит сдержанный характер, сохранение текущих уровней кредитных ставок предопределяет низкий спрос и инфляцию ниже 3% на протяжении первого полугодия 2020 года, говорится в опубликованном во вторник мониторинге Минэкономразвития "Картина кредитования".

"Данные за октябрь демонстрируют, что совокупное кредитное предложение остается низким (4% ВВП за последние 12 месяцев). Некоторое увеличение показателя связано с эффектом базы (приостановка покупок валюты в конце прошлого года)", - отмечают в министерстве.

"Расширенный бюджетный сектор продолжил наращивать расходы, компенсируя низкие темпы первого полугодия, однако текущие уровни уже близки к долгосрочным уровням использования кредита, соответствующим бюджетному правилу (максимальный уровень будет достигнут в первом полугодии следующего года, а затем начнется снижение)", - говорится в обзоре.

В Минэкономразвития отмечают, что "реакция банковского рынка на снижение номинальной ставки носит сдержанный характер, что может быть в том числе объяснено ростом уровня реальных ставок относительно начала года".

"По оценке Минэкономразвития России, сохранение текущего уровня ставок по банковским кредитным продуктам предопределяет сохранение низкого уровня совокупного спроса и устойчивого закрепления инфляции ниже 3% в первом полугодии следующего года", - считают в министерстве.