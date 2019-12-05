"Газпром" после 10-летнего перерыва возобновит работы на шельфе Западной Камчатки

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" в навигационный сезон 2020 года собирается провести инженерные изыскания для бурения поисково-оценочной скважины №1 Первоочередной в пределах Западно-Камчатского участка недр, сообщает "Газпром".

Цель работ - "обоснование возможности использования площадки под размещение СПБУ (самоподъемная плавучая буровая установка - ИФ) в проектной и резервной точках", говорится в техническом задании будущему подрядчику.

Инженерно-геологические изыскания на шельфе Западной Камчатки были выполнены впервые в 2006 году на Крутогоровской и Калаваямской площадках ЗАО "Тихоокеанской инжиниринговой компанией", в 2007 году на Западно-Сухановской и Северо-Крутогоровской площадках. На площадке постановки СПБУ скважины Первоочередная №1 в 2011 году инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания были выполнены ЗАО "ТИК".

В 2000-х на участке Западно-Камчатский шельф работала "Роснефть", но в 2008 году лицензия истекла и была передана "Газпрому". "Газпром" в 2011 году начал бурение скважины с буровой "Кольская" "Арктикморнефтегазразведки". Работы затянулись из-за дополнительных согласований, а после окончания бурения платформа попала в шторм и затонула в Охотском море в декабре 2011 года. На ее борту в это время находились 67 человек. Спасти удалось 14 человек.

С тех пор "Газпром" пока не возобновлял бурение на участке. Затянув геологоразведочную кампанию, недропользователь нарушил условия лицензионного соглашения, но чиновники с пониманием относились к сложной задаче анализа перспектив продолжения работ "Газпромом" и не отзывали лицензию.

Глава Роснедр Евгений Киселев год назад комментировал журналистам ситуацию: "Газпром" должен взвесить все "за" и "против" по этой лицензии. Есть такие ситуации, когда и нести тяжело, и бросить жалко. Я не палач, наша задача сделать так, чтобы люди работали и двигались куда-то. Как специалист-геолог, я с большим уважением отношусь к людям, которые стоят на распутье. Если они решат, что им нужно определиться, немного потянуть и провести дополнительные объемы сейсмики, мы на это пойдем. Для нас перспективы Западно-Камчатского шельфа, скорее, более сумрачны и негативны, чем позитивны. Пока вопрос о продлении лицензии не обсуждается, но я готов выслушать и пойти на это, мне важно видеть, что люди работают, а не сидят".