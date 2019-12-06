Министр нефти Ирана заявил о достижении соглашения по сделке ОПЕК+

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК достигли согласия по итогам встречи в четверг, сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Мы достигли согласия", - сказал он, выходя после семичасового заседания стран ОПЕК, где обсуждалось возможное увеличение объёма сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+ на 500 тыс. б/с.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что, даже с учетом договоренности о сокращении добычи, Россия незначительно увеличит объемы добычи нефти.