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Министр нефти Ирана заявил о достижении соглашения по сделке ОПЕК+

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК достигли согласия по итогам встречи в четверг, сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Мы достигли согласия", - сказал он, выходя после семичасового заседания стран ОПЕК, где обсуждалось возможное увеличение объёма сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+ на 500 тыс. б/с.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что, даже с учетом договоренности о сокращении добычи, Россия незначительно увеличит объемы добычи нефти.

нефть Иран Бижан Зангане ОПЕК+

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